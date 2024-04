Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (33^ giornata, domenica 21 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: INTRIGO SALVEZZA!

I risultati di Serie A ci consegnano, domenica 21 aprile, quattro partite con le quali prosegue il programma della 33^ giornata: abbiamo già vissuto quattro gare tra venerdì e sabato, oggi si torna in campo con Sassuolo Lecce che rappresenta il lunch match delle ore 12:30, e poi vivremo una partita per ogni fascia oraria con Torino Frosinone che ci farà compagnia alle ore 15:00, quello che possiamo considerare il primo posticipo ed è Salernitana Fiorentina, che si gioca alle ore 18:00, e infine il match serale delle ore 20:45 che sarà Monza Atalanta.

Appare già evidente che una larga parte dei risultati di Serie A di oggi riguarderà in particolar modo la corsa alla salvezza: la Salernitana è ormai tagliata fuori dal discorso, ma per Sassuolo, Lecce e Frosinone gli impegni di oggi sono fondamentali e soprattutto ovviamente la sfida diretta del Mapei Stadium, che può rilanciare le ambizioni dei neroverdi ma anche mettere virtualmente al sicuro i salentini, che possono prendersi un’altra vittoria contro una rivale per la salvezza dopo aver battuto l’Empoli. Vedremo allora cosa ci diranno i risultati di Serie A in queste quattro partite…

RISULTATI SERIE A: BEL DERBY LOMBARDO

La domenica dei risultati di Serie A prevede però un’altra bella partita in Monza Atalanta: un derby lombardo nel quale i brianzoli proveranno a riprendere la loro marcia. Salvezza acquisita da tempo, ora Raffaele Palladino può chiudere in totale serenità il suo campionato provando magari a superare il record di punti che vorrebbe dire migliorare la prima stagione di sempre in Serie A, un obiettivo che potrebbe essere alla portata a patto però di aumentare il ritmo rispetto alle ultime uscite, nelle quali si è visto un Monza stanco e in calo.

L’Atalanta deve ancora recuperare una partita, quella contro la Fiorentina, e sa che può ancora correre per la Champions League: certamente la Dea si può mangiare le mani per come è maturato il pareggio interno contro il Verona, battendo l’Hellas sarebbe potuta essere virtualmente al quinto posto ma in ogni caso ha tutto per un finale di stagione arrembante, se non sarà Champions League ci sono comunque i presupposti per tornare in Europa League e confermare comunque questo straordinario ciclo di otto anni firmato da Gian Piero Gasperini.

RISULTATI SERIE A: 33^ GIORNATA

Ore 12:30 Sassuolo Lecce

Ore 15:00 Torino Frosinone

Ore 18:00 Salernitana Fiorentina

Ore 20:45 Monza Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Inter 83

Milan 69

Juventus 63

Bologna 59

Roma 55

Atalanta 51

Lazio, Napoli 49

Torino 45

Fiorentina 44

Monza 43

Genoa 39

Lecce 32

Cagliari 31

Verona, Udinese, Empoli 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15











