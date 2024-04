RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Derby triveneto delicato! Diretta gol live score (oggi sabato 20 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: IL DERBY TRIVENETO

Stiamo per vivere un bel sabato dedicato ai risultati di Serie A, e allora approfondiamo Udinese Verona: un derby triveneto sempre molto interessante, che a metà aprile vale un bel pezzo di salvezza come già visto nello scenario della classifica. Sarà anche una partita speciale per Gabriele Cioffi, che è un ex di ritorno: nel 2021 l’Udinese lo aveva messo sotto contratto come vice di Luca Gotti, a dicembre il fiorentino (esattamente come il suo predecessore) era stato promosso capo allenatore, una soluzione ad interim diventata concreta sino al termine di una stagione che Cioffi aveva chiuso con un brillante score di 31 punti in 22 giornate, salvando l’Udinese.

Nonostante questo era stato addio: sulla panchina del Verona Cioffi era arrivato all’inizio del 2022-2023 ma era durato appena 9 partite, raccogliendo la miseria di 5 punti. Era poi stato Marco Zaffaroni a salvare l’Hellas in modo miracoloso, nel frattempo Cioffi è tornato a Udine al posto di Andrea Sottil e va a caccia della seconda permanenza in Serie A come tecnico della squadra friulana, buona parte di questo obiettivo passa dalla sfida alla sua ex Verona e allora si tratta scoprire cosa succederà tra poco sul terreno di gioco del Bentegodi. (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI SOLO DUE PARTITE!

Sono soltanto due le partite che sabato 20 aprile ci terranno compagnia con i risultati di Serie A: siamo arrivati alla 33^ giornata e questo turno si è aperto ieri con due anticipi, una novità rispetto al solito calendario. Si prosegue oggi, con altre due gare: alle ore 18:00 vivremo Empoli Napoli al Castellani, alle ore 20:45 ci sposteremo al Bentegodi per Verona Udinese. Sono dunque coinvolte tre squadre che in classifica stanno lottando per la salvezza, più il Napoli che ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alle prossime coppe europee (si definirà poi di quale si tratterà), dunque un sabato intrigante anche se più “povero” rispetto al solito.

I partenopei hanno sprecato un’altra occasione domenica scorsa: hanno pareggiato in casa contro il Frosinone, rischiando anche di perdere e dovendo ringraziare Alex Meret che ha parato un rigore a Matias Soulé, e adesso la classifica inizia davvero a farsi preoccupante. Per la Champions League i margini sono davvero esigui e la corsa sembra chiusa, ma anche per andare in Europa League il Napoli sa di dover alzare decisamente il suo ritmo perché in questo modo rischia di rimanere fuori dalle coppe nella stagione seguente ad uno scudetto vinto in carrozza. Dei motivi di questo flop abbiamo parlato diffusamente, ora è di nuovo tempo di scoprire cosa ci diranno i campi.

RISULTATI SERIE A: IL NAPOLI E NON SOLO

I risultati di Serie A ci presentano quindi il Napoli, ma non solo: avremo un ampio spazio riservato alla lotta salvezza perché Empoli, Verona e Udinese si trovano allo stesso punto della classifica con 28 punti, anche se i friulani potrebbero averne almeno uno in più perché devono giocare gli ultimi venti minuti della partita contro la Roma, interrotta su richiesta dei giallorossi dopo il malore occorso a Evan Ndicka. La situazione è delicatissima: le tre squadre hanno un solo punto di vantaggio sul Frosinone e dunque non possono sbagliare, in particolare sarà fondamentale la partita del Bentegodi che è una sfida diretta delicatissima.

Il Verona ha ripreso un po’ di fiato: il pareggio di Bergamo ha portato in dote soltanto un punto, ma naturalmente è un risultato più che positivo vista la portata dell’avversaria, l’Atalanta arrivava dal 3-0 di Liverpool e si era portata in vantaggio di due gol. La reazione dell’Hellas è stata importante e ha ridato fiato anche sul piano del morale, lo stesso però si può dire di un’Udinese che aveva approcciato molto bene la sua partita contro la Roma, e la stava anche vincendo. L’Empoli invece è calato parecchio, e la sconfitta di Lecce rischia di pesare: i salentini si sono messi ancor più al sicuro (pur non essendolo), i toscani nei risultati di Serie A di oggi affrontano un’avversaria tosta sapendo che il pareggio potrebbe non bastare.

RISULTATI SERIE A: 33^ GIORNATA

ore 18:00 Empoli Napoli

ore 20:45 Verona Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter 83

Milan 69

Juventus 64

Bologna 59

Roma 55

Lazio 52

Atalanta 51

Napoli 49

Torino 45

Fiorentina 44

Monza 43

Genoa 39

Lecce, Cagliari 32

Verona, Udinese, Empoli 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15











