Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite 37^ giornata (28 maggio 2023)

RISULTATI SERIE A: SERATA CON JUVENTUS MILAN!

Altro appuntamento con i risultati di Serie A: domenica 28 maggio prosegue infatti il programma della 37^ giornata, il penultimo turno di un appassionante campionato che ci ha già consegnato alcuni verdetti ma deve definire gli altri. Andiamo dunque a vedere quali siano le cinque partite che ci attendono oggi: si parte con il lunch match delle ore 12:30 che sarà Verona Empoli, alle ore 15:00 il doppio appuntamento prevede Bologna Napoli e Monza Lecce, quindi avremo il primo posticipo alle ore 18:00 con Lazio Cremonese per chiudere alle ore 20:45 con il big match Juventus Milan.

Una domenica ricca quella dedicata ai risultati di Serie A: in chiave salvezza, dopo aver assistito all’impegno dello Spezia tocca ora a Verona e Lecce, con i salentini che potrebbero essere vicini alla permanenza nel massimo campionato ma rischiano molto sul campo di un Monza che vuole prendersi il record di punti per un’esordiente assoluta. Più abbordabile il compito del Verona, che ospita un Empoli ampiamente salvo e con la pancia piena dopo aver demolito la Juventus; dunque attenzione a quello che potrebbe succedere in coda alla classifica, ma i risultati di Serie A avranno altri argomenti…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque vicini a vivere la domenica dedicata ai risultati di Serie A. Il Napoli prosegue il suo tour di festa scudetto al Dall’Ara, contro un Bologna che ha raggiunto quota 50 punti in classifica grazie alla manita di Cremona e ora vuole provare a prendersi anche l’ottavo posto in classifica, coronamento di una stagione che non era partita benissimo ma che poi Thiago Motta a saputo svoltare. Il Monza dal canto suo sogna altre due vittorie per sublimare un campionato che, vada come vada in futuro, resterà nella storia.

Partita senza patemi anche per l’Empoli, come abbiamo già detto, ma anche la Lazio già qualificata in Champions League. Tecnicamente sarebbe sfida vera all’Allianz Stadium, ma la Juventus crollata al Castellani è rimasta a -5 dal Milan: peccato anche per lo spettacolo, perché il big match tra bianconeri e rossoneri sarebbe stato un vero e proprio spareggio per il quarto posto mentre così rischia di essere una sfida tra i rimpianti, anche se il Milan la prossima Champions League la deve ancora blindare e dunque non potrà permettere sconti ad un’avversaria ferita e che vorrà rovesciare con orgoglio tutto quanto accaduto in stagione.

RISULTATI SERIE A: 37^ GIORNATA

Ore 12:30 Verona Empoli

Ore 15:00 Bologna Napoli

Ore 15:00 Monza Lecce

Ore 18:00 Lazio Cremonese

Ore 20:45 Juventus Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 86

Inter 69

Lazio 68

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus (-10) 59

Torino, fiorentina 53

Monza 52

Bologna 50

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli Salernitana 42

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18











