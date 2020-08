Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (38^ giornata)

Oggi domenica 2 agosto 2020 calerà il sipario sul campionato di Serie A 2019-2020, che finisce nel cuore dell’estate a causa del Covid: ci restano da scoprire dunque solo cinque risultati Serie A delle ultime partite in programma nella trentottesima giornata che per metà è già stata disputata ieri, ma non mancheranno le emozioni perché c’è ancora da stabilire quale sarà la terza squadra retrocessa oltre a Spal e Brescia e ci sono in lotta per evitare lo scomodissimo terzultimo posto nella classifica di Serie A due squadre, cioè Lecce e Genoa. Diamo allora uno sguardo al programma di queste cinque partite della 38^ giornata che saranno in programma oggi per far calare definitivamente il sipario sui risultati Serie A di un campionato che ad agosto (2019) è cominciato ed è arrivato ad agosto (2020) per completarsi. Attenzione agli orari, che saranno diversi da quelli ai quali ci eravamo ormai abituati nelle ultime settimane: si comincerà infatti alle ore 18.00 con l’anticipo Spal Fiorentina, poi alle ore 20.45 avremo in contemporanea Bologna Torino, Genoa Verona, Lecce Parma e Sassuolo Udinese, con le quali calerà il sipario sul campionato.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Inevitabilmente nei risultati Serie A per le partite odierne spiccheranno Genoa Verona e Lecce Parma, che saranno decisive per decretare il nome della terza squadra retrocessa in Serie B. La situazione più critica è certamente quella del Lecce, che sarà obbligato a vincere contro il Parma sperando che il Genoa non faccia lo stesso contro il Verona, dal momento che i pugliesi devono fare due punti in più del Grifone per salvarsi (in caso di arrivo a pari punti avrà la meglio il Genoa per lo scontro diretto). La situazione psicologica tuttavia è favorevole agli uomini di Fabio Liverani, che arrivano da una vittoria in rimonta a Udine mentre il Genoa è crollato nel turno infrasettimanale incassando un umiliante 5-0 sul campo del Sassuolo, ancora più pesante se si pensa che la posta in palio era decisiva solo per i rossoblù di Davide Nicola. Il Genoa deve dunque darsi una scossa facendo affidamento sul fatto che non dipende da nessuno e che può salvarsi con le sole proprie forze; al Lecce invece non resta che vincere e sperare, sapendo che salvarsi con la peggiore difesa del campionato sarebbe davvero un’impresa.

RISULTATI SERIE A, 38^ GIORNATA

Ore 18.00

Spal Fiorentina

Ore 20.45

Bologna Torino

Genoa Verona

Lecce Parma

Sassuolo Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 83

Inter 82

Atalanta, Lazio 78

Roma 70

Milan 66

Napoli 62

Sassuolo 51

Verona 49

Bologna, Parma, Fiorentina 46

Cagliari 45

Udinese, Sampdoria 42

Torino 39

Genoa 36

Lecce 35

Brescia 25

Spal 20



