RISULTATI SERIE A: IL DERBY DEL BRIANTEO!

Dopo gli anticipi i risultati Serie A tornano a farci compagnia domenica 15 settembre, con cinque partite valide per la quarta giornata: esaurita la prima sosta per le nazionali, ecco che il massimo campionato di calcio riprende il suo calendario tradizionale, dunque per la prima volta in stagione abbiamo il lunch match delle ore 12:30 (sarà Genoa Roma) e torna anche la fascia oraria delle ore 15:00, che per questa domenica ci propone Atalanta Fiorentina e Torino Lecce. Il giorno sarà poi completato dalle sfide serali: alle ore 18:00 vivremo insieme Cagliari Napoli, alle ore 20:45 invece spazio al derby Monza Inter.

Sarà un bell’appuntamento quello dedicato ai risultati Serie A, la classifica per il momento si deve ancora definire ma prima della pausa per le nazionali l’Inter era riuscita a riprendersi la prima posizione, e anche il Napoli con due vittorie consecutive, di cui l’ultima incredibile, ha riscattato il netto passo falso dell’esordio riuscendo a prendersi una posizione utile per andare a caccia della qualificazione in Champions League, se non addirittura la corsa allo scudetto. Tra le squadre di alta classifica è già sotto esame l’Atalanta anche se ha certamente qualche attenuante, adesso però in vista dei risultati Serie A dobbiamo fare un approfondimento su altri temi del giorno.

RISULTATI SERIE A: DOPO LA SOSTA

Abbiamo dunque i risultati Serie A che ci propongono queste cinque sfide per la quarta giornata, in attesa ovviamente dei due posticipi che chiuderanno il turno. Abbiamo citato giustamente le squadre di alta classifica, e non vi abbiamo trovato la Roma: impressione davvero vedere come i giallorossi abbiano fatto appena 2 punti prima della sosta, gli stessi del Milan ma con appena un gol segnato, per di più inutile. Fermata dal Cagliari e battuta in casa dall’Empoli, la Roma ha anche scialacquato un calendario che avrebbe potuto lanciarla in testa alla classifica; il punto all’Allianz Stadium è stato sicuramente positivo, ma ancora non sufficiente soprattutto sul piano del gioco.

Vola invece il Torino di Paolo Vanoli, che era giustamente sotto esame: i granata infatti hanno cambiato allenatore dando l’addio a Ivan Juric che ha fatto benissimo con questa squadra, non era scontato che Vanoli potesse immediatamente fare bene e qualche parola di troppo circa il calciomercato lasciava presagire nubi temporalesche, invece il Torino ha saputo compattarsi in campo ed è ancora imbattuto, anzi con due vittorie si è messo al comando della classifica e, senza l’harakiri di San Siro contro il Milan, sarebbe anche a punteggio pieno guardando tutti dall’alto in basso. Siamo dunque pronti a vivere la domenica dedicata ai risultati Serie A? Tra poco parleranno i campi…

RISULTATI SERIE A: 4^ GIORNATA

Ore 12:30 Genoa Roma

Ore 15:00 Atalanta Fiorentina

Ore 15:00 Torino Lecce

Ore 18:00 Cagliari Napoli

Ore 20:45 Monza Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus, Torino, Udinese 7

Verona, Napoli 6

Empoli 5

Lazio, Parma, Genoa 4

Fiorentina, Atalanta, Lecce 3

Milan, Monza, Roma, Cagliari, Bologna 2

Venezia, Como 1