Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata)

RISULTATI SERIE A: IN CAMPO JUVENTUS E NAPOLI!

Sono cinque le partite che mercoledì 31 agosto ci faranno compagnia nel quadro dei risultati di Serie A: la 4^ giornata, primo turno infrasettimanale della stagione, prosegue con Empoli Verona, Sampdoria Lazio e Udinese Fiorentina che si giocano oggi alle ore 18:30, mentre alle 20:45 sarà il momento di Juventus Spezia e Napoli Lecce. Abbiamo vissuto i tre anticipi, ma soprattutto bisogna dire che mai come quest’anno la situazione è intrigante: sono bastate tre giornate per far sì che nessuna squadra fosse più a punteggio pieno, dunque la classifica è particolarmente corta e le big sono tutte racchiuse nello spazio di 2 punti (almeno questo era lo scenario domenica).

Questa sera tocca a Juventus e Napoli, entrambe reduci da pareggi: in particolare non possono sbagliare i bianconeri, che dopo l’ottimo esordio contro il Sassuolo non sono riusciti a battere Sampdoria e Roma (pur con prestazioni molto diverse tra loro) e dunque hanno vinto solo una volta, mentre i partenopei dopo i 9 gol nelle prime due partite sono rimasti a secco nel difficile impegno di Firenze. Poi altri temi ancora, che adesso parlando dei risultati di Serie A andremo ad analizzare; vedremo chiaramente come cambierà la classifica del campionato dopo queste cinque partite, aspettando poi i posticipi del giovedì.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie A: nel mercoledì dedicato alla 4^ giornata occhi puntati come detto su Juventus e Napoli, due big che ovviamente hanno iniziato il loro campionato con propositi di scudetto e che l’anno scorso si sono date battaglia per il terzo posto – andato poi agli azzurri – anche se di fatto i bianconeri non ci sono mai stati davvero in corsa. Per Massimiliano Allegri l’inizio di questa stagione è anche stato segnato dalla sfortuna, anche se tanti problemi fisici devono necessariamente autorizzare qualche domanda circa la preparazione.

Il Napoli invece è stato protagonista di una brillante campagna acquisti e i frutti di essa si sono già visti, pur se adesso Luciano Spalletti dovrà trovare la giusta continuità. Le avversarie di questa sera, nei risultati di Serie A, sono abbordabili: lo Spezia ha vinto all’esordio e poi ha raccolto un pareggio interno contro il Sassuolo, mentre il Lecce dopo aver perso le prime due partite del campionato (in maniera beffarda) ha finalmente pareggiato per smuovere la classifica, lasciando Cremonese e Monza sul fondo. Vedremo allora come andranno le cose, i risultati di Serie A per la 4^ giornata stanno per animare questo mercoledì sera e noi non vediamo l’ora di raccontare le partite che ci faranno compagnia…

RISULTATI SERIE A: 4^ GIORNATA

Ore 18:30 Empoli Verona

Ore 18:30 Sampdoria Lazio

Ore 18:30 Udinese Fiorentina

Ore 20:45 Juventus Spezia

Ore 20:45 Napoli Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Roma 10

Inter 9

Milan 8

Napoli, Lazio, Atalanta, Torino,

Sassuolo, Juventus, Fiorentina 5

Salernitana, Udinese, Spezia 4

Empoli 2

Lecce, Bologna, Verona, Sampdoria 1

Cremonese, Monza 0











