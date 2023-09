Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata, domenica 17 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: UNA DOMENICA INTENSA!

Sono cinque le partite che domenica 17 settembre si giocano per i risultati di Serie A: prosegue il programma della quarta giornata dopo i tre anticipi del sabato, e oggi tra l’altro – dopo i turni prima della sosta per le nazionali – il calendario torna quello classico con gli orari consueti. Abbiamo dunque il primo lunch match stagionale, perché alle ore 12:30 si gioca Cagliari Udinese; alle ore 15:00 spazio a Frosinone Sassuolo e Monza Lecce, poi alle ore 18:00 il primo dei due “posticipi” che è Fiorentina Atalanta per chiudere alle ore 20:45 con Roma Empoli.

Una domenica intensa: abbiamo per esempio in campo una Roma che nelle prime tre giornate ha raccolto un solo punto, è reduce da due sconfitte consecutiva ma oggi finalmente può inanellare la sua prima vittoria ospitando l’Empoli, fanalino di coda della classifica con zero punti e zero gol segnati. A caccia di riscatto la Fiorentina che però ha una sfida tosta contro l’Atalanta, mentre il Lecce è la grande sorpresa nei risultati di Serie A e cercherà gloria anche a Monza. Staremo a vedere quello che succederà.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque per i risultati di Serie A: la Roma è l’osservata speciale, una squadra che ha anche cambiato abbastanza in estate ma che per il momento non carbura. Certamente poteva anche starci la sconfitta contro il Milan, sia pure arrivata all’Olimpico; non così i passi falsi contro Salernitana e Verona, squadre che non sono al livello dei giallorossi ma evidentemente hanno mostrato più fame. José Mourinho dovrà ora iniziare a capire come strutturare il suo undici, ma intanto oggi potrebbe lanciare per la prima volta la coppia Dybala-Romelu Lukaku.

La Fiorentina era partita alla grande, segnando quattro gol a Marassi: poi ne ha subiti sei tra Lecce e Inter uscendo da queste due partite con un solo punto e tante domande aperte sulla strutturazione di una rosa che, per quanto rinnovata, manca forse di vere certezze che possano permettere di fare un campionato di alta classifica. In più oggi l’Atalanta è un cliente davvero scomodo, anche se la Dea ha già perso sul campo del Frosinone e in attacco potrebbe essere leggerina; tuttavia la presenza in panchina di Gian Piero Gasperini è stata una garanzia nelle sette stagioni precedenti…

RISULTATI SERIE A: 4^ GIORNATA

Ore 12:30 Cagliari Udinese

Ore 15:00 Frosinone Sassuolo

Ore 15:00 Monza Lecce

Ore 18:00 Fiorentina Atalanta

Ore 20:45 Roma Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 12

Juventus 10

Milan 9

Napoli, Lecce 7

Atalanta, Verona 6

Fiorentina, Bologna, Frosinone, Torino 4

Lazio, Sassuolo, Monza, Genoa 3

Salernitana, Udinese 2

Roma, Cagliari 1

Empoli 0











