RISULTATI SERIE A: ECCO IL DERBY!

Sarà Inter Milan a infiammare i risultati Serie A oggi, domenica 22 settembre, quando sono in programma le partite della quinta giornata: prosegue un turno che è già parecchio intrigante e non solo per il derby della Madonnina, che andrà in scena alle ore 20:45, ma anche per altri temi che riguardano le partite precedenti. Si parte con il lunch match delle ore 12:30 che sarà Fiorentina Lazio; alle ore 15:00 stavolta avremo una sola partita e nello specifico sarà Monza Bologna, poi alle ore 18:00 spazio a Roma Udinese ed ecco qui subito un altro spunto più che interessante, perché i giallorossi hanno sorprendentemente esonerato Daniele De Rossi.

La nuova Roma e il derby di San Siro dunque come temi principali: al Giuseppe Meazza il Milan finisce già sotto esame dopo la sconfitta interna di Champions League a cospetto del Liverpool, non tanto in sé ma per l’atteggiamento con il quale la squadra ha giocato. Se la Roma ha dato il benservito a De Rossi, anche Paulo Fonseca rischia parecchio: in più in casa rossonera forse bisogna sistemare qualcosa anche a livello dirigenziale, resta comunque il fatto che nei risultati Serie A il derby faccia sempre storia a sé e dunque anche oggi scopriremo come andranno le cose.

RISULTATI SERIE A: SAN SIRO SI ILLUMINA

I risultati Serie A propongono dunque il derby, ed è chiaro che Inter Milan debba prendersi la copertina per questa domenica della quinta giornata. L’Inter per di più ha vinto gli ultimi sei: tra questi può citare una Supercoppa e quella vittoria che nell’ultimo campionato ha aritmeticamente consegnato la seconda stella nerazzurra, festeggiata dunque in faccia ai cugini. Il Milan a questo derby arriva con la speranza di spezzare finalmente la lunga striscia di sconfitte, ma ci arriva male se consideriamo il contesto: in cinque partite stagionali ha subito 9 gol, e in Champions League si è sciolto dopo essere passato in vantaggio e aver approcciato bene la partita.

Un’occasione dunque per l’Inter di mandare i cugini a -6 in classifica, ma anche Simone Inzaghi forse non può dormire sonni tranquilli: per il momento la lotta scudetto è serrata e i nerazzurri hanno già pareggiato due sanguinose partite contro Genoa e Monza, per di più contro i brianzoli si sono salvati all’ultimo e almeno per il momento il turnover voluto dall’allenatore ha dimostrato di non funzionare a dovere. Ad ogni buon conto siamo solo all’inizio della stagione, e allora anche il derby per quanto importante non conterà così tanto; con i risultati Serie A comunque vedremo come andrà.

RISULTATI SERIE A: 5^ GIORNATA

Ore 12:30 Fiorentina Lazio

Ore 15:00 Monza Bologna

Ore 18:00 Roma Udinese

Ore 20:45 Inter Milan

CLASSIFICA SERIE A

Udinese 10

Napoli 9

Inter, Juventus, Torino 8

Lazio 7

Verona, Empoli, Atalanta 6

Milan, Genoa 5

Parma, Lecce 4

Fiorentina, Monza, Roma, Bologna 3

Como, Cagliari 2

Venezia 1