Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (5^ giornata)

I risultati di Serie A proseguono con il programma della 5^ giornata: mercoledì 22 settembre sono quattro le partite cui assisteremo, a partire dalle due delle 18:30 che sono Salernitana Verona e Spezia Juventus e arrivando poi alle sfide delle ore 20:45, che sono Cagliari Empoli e Milan Venezia. Due big che si sono incrociate domenica sera e che affrontano una situazione di classifica del tutto diversa, poi soprattutto uno sguardo alla corsa per la salvezza: chiaramente in questo turno infrasettimanale, come del resto è stato pochi giorni fa e lo sarà ancora per un po’, non possiamo fare chissà quale discorso legato agli scenari definitivi, ma la situazione è quella che è ed è giusto affrontarla.

Dunque, aspettando che per i risultati di Serie A si torni a giocare possiamo sicuramente fare qualche rapida valutazione sui temi portanti delle quattro sfide che animeranno il mercoledì: in particolare l’attenzione viene rivolta sulle possibilità che il Milan ha di esplorare la lotta per lo scudetto e il rischio di una Juventus ancora più a fondo, ma le suggestioni che ci porta questa 5^ giornata sono più di queste e dunque, come detto, proviamo ad affrontarne gli argomenti principali.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Milan e Juventus osservate speciali nei risultati di Serie A che riguardano il mercoledì della 5^ giornata, perchè naturalmente si tratta delle due big impegnate oggi e, per di più, hanno vissuto la sfida diretta all’Allianz Stadium tre giorni fa. La partita è finita 1-1, e la Juventus ha mancato nuovamente la prima vittoria in campionato: incredibile quello che sta succedendo ai bianconeri, certamente Massimiliano Allegri ha tutto per rimettersi in carreggiata ma appare evidente anche che il distacco accumulato dalle prime posizioni della classifica andrà in qualche modo recuperato ed è già importante, al netto dell’attuale e clamorosa terzultima piazza che significherebbe retrocessione. Il Milan invece è ancora imbattuto, ha superato la prova Juventus senza Ibrahimovic (e con Kjaer infortunato nel primo tempo) e ha fatto un altro passo di convinzione verso quello che resta il bersaglio grosso, quello scudetto che la società rossonera non vince dal 2011. Dopo il ritorno in Champions League, il Milan potrebbe cucirsi il tricolore sulle maglie: discorso ovviamente prematuro, ma intanto questa sera la squadra di Stefano Pioli ospita il Venezia e ha una bella occasione per incamerare ulteriori 3 punti, a conferma dell’ottimo avvio in Serie A.

RISULTATI SERIE A: 5^ GIORNATA

ore 18:30 Salernitana Verona

ore 18:30 Spezia Juventus

ore 20:45 Cagliari Empoli

ore 20:45 Milan Venezia

CLASSIFICA SERIE A

Inter 13

Napoli 12

Milan, Atalanta 10

Roma, Fiorentina 9

Bologna 8

Udinese, Lazio 7

Torino 6

Sampdoria, Genoa 5

Sassuolo, Spezia 4

Verona, Empoli, Venezia 4

Juventus, Cagliari 2

Salernitana 0



