RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il sabato degli ex! Diretta gol live score (8^ giornata, oggi 7 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: I GRANDI EX

I risultati di Serie A di domenica ci forniscono anche due incroci particolarmente interessanti: Thiago Motta e Alberto Gilardino sfidano rispettivamente Inter e Milan, che sono ovviamente tra le loro ex squadre in cui hanno dato il meglio. La curiosità è legata al fatto che sia il centrocampista italo-brasiliano che l’attaccante biellese hanno vinto la Champions League con queste maglie, pur se con un contributo scarso o nullo in finale. Ricordiamo bene infatti come Thiago Motta fosse squalificato a Madrid, a causa dell’espulsione rimediata al Camp Nou e “guidata” da Sergio Busquets; fu quindi l’assente di lusso a Madrid, nel 2-0 al Bayern Monaco firmato Diego Milito.

Gilardino invece aveva sigillato il perfetto 3-0 che il Milan, nella semifinale di ritorno, aveva rifilato al Manchester United; ad Atene però, contro il Liverpool, aveva dovuto accettare di partire dalla panchina e Filippo Inzaghi, sia pure acciaccato, era diventato l’eroe della finale timbrando una doppietta. Alla fine Gilardino, tre anni nel Milan con 44 gol, in campo era entrato ma soltanto per gli ultimi due minuti e il recupero; subito dopo Dirk Kuyt aveva accorciato le distanze ma i Reds non avevano avuto tempo per arrivare al pareggio. Dunque, per i due allenatori oggi avremo degli incroci abbastanza importanti nei risultati di Serie A… (agg. di Claudio Franceschini)

C’È IL DERBY DELLA MOLE!

È ancora tempo di parlare dei risultati di Serie A, perché sabato 7 ottobre prosegue il programma dell’ottava giornata: piatto ricco con i consueti tre anticipi secondo le canoniche fasce orarie. Si parte quindi alle ore 15:00 con Inter Bologna; alle ore 18:00 si gioca l’affascinante derby della Mole Juventus Torino, infine alle ore 20:45 la chiusura con Genoa Milan. Sono tre partite che ci presentano in campo tre squadre che sono candidate allo scudetto: attualmente Inter e Milan comandano la classifica con 18 punti, e i nerazzurri che hanno anche demolito i cugini rossoneri nel derby salvo poi cadere in casa contro il Sassuolo.

La Juventus potrebbe prendersi il terzo posto solitario sfruttando la sfida diretta tra Napoli e Fiorentina (domani sera); i bianconeri in termini generali stanno facendo bene ma devono ancora aumentare i giri del motore, intanto restano a contatto con la possibilità di tornare a vincere il tricolore e sanno che non avere le coppe potrebbe essere un vantaggio, anche se alla lunga. Adesso però diamo uno sguardo più approfondito a quello che ci aspetta nel sabato dedicato ai risultati di Serie A, provando a valutare qualche altro tema interessante nell’ottava giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A ci presentano in campo Inter e Milan: le due milanesi naturalmente sono reduci dagli impegni di Champions League, che sono andati in modo diverso. I nerazzurri hanno battuto il Benfica, soffrendo nel primo tempo ma poi dominando e trovando la zampata vincente di Marcus Thuram: adesso guidano la classifica del girone in compagnia della Real Sociedad, e avranno due partite contro il Salisburgo per provare a prendersi una larga fetta di una qualificazione agli ottavi il cui avvicinamento procede comunque nel migliore dei modi.

Per il Milan invece è arrivato un altro 0-0: risultato positivo in generale perché ottenuto sul campo del Borussia Dortmund, ma la vittoria netta del Newcastle contro il Psg ha scompaginato i piani della banda rossonera, che adesso è terza in classifica e dovrà incrociare due volte un Paris Saint Germain ferito e che, ottenendo almeno 4 punti, manderebbe in grande difficoltà il Milan. Ci sarà comunque tempo per pensarci, adesso la nostra concentrazione deve per forza di cose tornare sugli imminenti risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Inter Bologna

Ore 18:00 Juventus Torino

Ore 20:45 Genoa Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Milan 18

Napoli, Juventus, Fiorentina 14

Atalanta 13

Lecce 12

Bologna, Sassuolo 10

Frosinone, Torino, Monza 9

Roma, Genoa, Verona 8

Lazio 7

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

