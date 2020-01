Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (anticipi)

Dopo l’intenso turno di Coppa Italia che ci ha tenuto compagnia in settimana, ecco che in questo sabato 18 gennaio torniamo a parlare dei risultati della Serie A. Il primo campionato italiano dunque torna sotto ai riflettori e a tenerci compagni oggi saranno certo i pochi anticipi messi in calendario per la 20^ giornata, la prima del girone di ritorno. Andiamo dunque subito a mettere in evidenza i tre match che oggi allieteranno tutti gli appassionati e dove ovviamente non mancherà lo spettacolo: tutti vorranno iniziare il nuovo capitolo del Campionato di Serie A 2019-2020 con un successo di gran peso. Secondo il calendario, per i risultati di Serie A, la prima sfida sarà prevista solo alle ore 15,00, quando all’Olimpico si sfideranno Lazio e Sampdoria: occhi puntati quindi sui biancocelesti di Inzaghi, che anche dopo il successo contro il Napoli, hanno messo nel mirino i primi due gradini della classifica di campionato. Secondo match per la 20^ giornata sarà quello tra Sassuolo e Torino, previsto al Mapei Stadium per le ore 18,00: a chiusura della giornata sarà l’’incontro alle ore 20,45 al San Paolo tra Napoli e Fiorentina, dove Iachini sogna il colpaccio dopo il KO inferto alla Spal nell’ultimo turno.

RISULTATI SERIE A: LA GRADUATORIA

Tutti gli appassionati sono certo ben impazienti di conoscere i risultati di Serie A che otterremo già oggi da questi pochi anticipi. Come riferito prima, oggi i club del primo campionato italiano saranno in campo per disputare il primo turno del girone di ritorno: sarà dunque importante aprire questo capitolo nel migliore dei modi e quindi con una vittoria e tre punti. Va poi detto che fin dai gradini più alti della graduatoria i distacchi sono minimi: basta davvero poco per scalare la vetta o scivolare in zona retrocessione. Lo sa molto bene la Lazio, che partendo dalla terza piazza con 42 punti, ancora sogna di poter agganciare le due squadre in vetta e prime indiziate alla vittoria dello scudetto, Juventus e Inter. Pure ne è consapevole il Sassuolo, primo tra i club oggi chiamati in campo che rischiano grosso: i neroverdi sono solo alla 15^ piazza con 19 punti e la zona retrocessione è solo a cinque lunghezze per la squadra di De Zerbi, che necessità di un immediato riscatto, già oggi. Vedremo che cosa ci riserveranno i risultati della Serie A di questo ricchissimo sabato.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Lazio-Sampdoria

Ore 18,00 Sassuolo-Torino

Ore 20,45 Napoli-Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 48

Inter 46

Lazio 42

Atalanta, Roma 35

Cagliari 29

Parma 28

Torino 27

Verona, Milan 25

Napoli, Udinese 24

Bologna 23

Fiorentina 21

Sampdoria, Sassuolo 19

Lecce 15

Genoa, Brescia 14

Spal 12





