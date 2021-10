Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite della 9^ giornata

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ANCORA IN CAMPO PER LA 9^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie A in questo sabato 23 ottobre 2021: dopo anche i due anticipi occorsi ieri, siamo nel vivo della nona giornata di campionato e davvero non vediamo l’ora di ridare la parola al campo. Il programma odierno per il primo campionato nazionale è intenso e ricco di match speciali: nulla di inusuale se consideriamo che pure solo la prossima settimana la Serie A sarà in campo anche per un turno infrasettimanale.

Ci attende dunque un vero tour de force per la prima serie del calcio nazionale: ma non corriamo troppo e andiamo a dare subito un occhio alle sfide che ci faranno compagnia quest’oggi. Calendario alla mano ecco che il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 15.00 quando all’Arechi si accenderà l’incontro tra Salernitana e Empoli. Di fila sarà poi appuntamento alle ore 18.00 per la sfida tra Sassuolo e Milan, mentre a chiudere il quadro per questo sabato riservato ai risultati della Serie A sarà il match tra Bologna e Milan, atteso alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Siamo impazienti di dare il via a questo sabato riservato ai risultati della Serie A, ma certo prima occorre dare un miglior contesto agli incontri che ci attendono quest’oggi, sempre tenendo d’occhio la classifica del campionato. Cominciamo allora dalla prima sfida, tra le neopromosse Salernitana e Empoli, dove pure verranno messi in palio punti pesanti tra due club che stanno vivendo momenti ben diversi. I granata, che hanno appena cambiato guida sono infatti ancora fanalino di coda della classifica, mentre toscani nonostante anche gli ultimi KO con Roma e Atalanta, veleggiamo in acque tranquille a metà classifica.

È invece scontro diretto nei gradini più bassi della graduatoria di campionato il match tra Sassuolo e Venezia di questa sera: anzi al momento i due club appaiono accoppiati appena sopra la zona rossa della classifica di Serie A e per entrambi oggi vincere è davvero necessario. Non trascuriamo poi l’ultimo scontro di questo sabato tra Bologna e Milan: il Diavolo acciaccato e arrabbiato per l’ultimo KO in coppa col Porto saranno ospiti complicati per Mihajlovic, che pure dopo il pareggio rimediato con l’Udinese, cerca un risultato positivo.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Salernitana-Empoli

Ore 18.00 Sassuolo-Venezia

Ore 20.45 Bologna-Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 24

Milan 22

Inter 17

Roma 15

Lazio, Atalanta, Juventus 14

Fiorentina, Bologna 12

Torino 11

Sampdoria. Udinese, Empoli 9

Verona, Sassuolo, Venezia 8

Spezia 7

Cagliari, Genoa 6

Salernitana 4



