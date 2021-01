Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 16^ giornata

RISULTATI SERIE A LIVE 16^ GIORNATA: LE PARTITE DI OGGI

Nel giorno dell’Epifania, il primo campionato nazionale torna protagonista e e con oggi, mercoledì 6 gennaio 2020 siamo impazienti di vivere una bella giornata interamente dedicata ai risultati della Serie A, per la 16^ giornata. Di fatto i riflettori saranno solo per la prima serie, che sarà pure di scena al gran completo: nessun anticipo o posticipo è stato previsto per questo turno e dunque saranno chiamati in campo tutti i venti club. Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci propone il calendario ufficiale, ricordando che si comincerà ben presto oggi alle ore 12.30 con la sfida alla Sardegna Arena tra Cagliari e Benevento. Folto poi sarà il blocco delle ore 15.00, quando ci faranno compagnia ben sette incontri e dunque di fila Atalanta-Parma, Bologna-Udinese, Crotone-Roma, Lazio-Fiorentina, Sampdoria-Inter, Sassuolo-Genoa e Torino-Verona. Proseguendo ecco che alle ore 18.00 al San Paolo sarà la volta dell’incontro Napoli-Spezia, mentre il big match di chiusura del turno sarà solo alle ore 20.45, a San Siro, tra Milan e Juventus.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Visti gli scontri diretti che ci attenderanno oggi per la Serie A, ecco che occorre senza dubbio dare uno sguardo da vicino anche a quanto sta accendendo in classifica, sicuri che i risultati che otterremo oggi la stravolgeranno nuovamente. Pure alla vigilia della 16^ giornata di campionato, fresco dell’ultimo successo col Benevento e pronto ad affrontare i campioni d’Italia è ancora il Milan di Pioli, che pure potrebbe oggi far fatica a tenere la leadership. Dopo tutto a una sola distanza troviamo ancora l’Inter di Conte, che ha appena centrato la sua ottava vittoria di fila in campionato, e che oggi potrebbe fare record a spese della Sampdoria dell’ex Ranieri. Le due milanesi dunque si giocano oggi davvero molto: in ogni caso il loro vantaggio contro le avversarie è netto nella classifica visto che a sei punti dalla Benamata troviamo infatti la Roma e a 8 il Napoli di Gennaro Gattuso, mentre pure rimangono in zona UEFA anche Juventus e Sassuolo. Proseguendo va detto che in questa parte della classifica poi i distacchi rimangono minimi: anche solo un pari tra i risultati della Serie A potrebbe cambiare molto. Ma questo a bene vedere potrebbe accadere anche in coda: alla vigilia della 16^ giornata di campionato, infatti fanalino di coda è il Crotone con nove punti ma tre club sono a quota 11 e dunque Genoa, Spezia, Torino, che dunque oggi si giocheranno moltissimo.

RISULTATI SERIE A

Ore 12:30 Cagliari-Benevento

Ore 15:00 Atalanta-Parma

Ore 15:00 Bologna-Udinese

Ore 15:00 Crotone-Roma

Ore 15:00 Lazio-Fiorentina

Ore 15:00 Sampdoria-Inter

Ore 15:00 Sassuolo-Genoa

Ore 15:00 Torino-Verona

Ore 18:00 Napoli-Spezia

Ore 20:45 Milan-Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Milan 37

Inter 36

Roma 30

Napoli* 28

Juventus* 27

Sassuolo 26

Atalanta* 25

Verona 23

Lazio 22

Benevento 18

Sampdoria 17

Bologna 16

Udinese*, Fiorentina 15

Cagliari 14

Parma 12

Spezia, Torino, Genoa 11

Crotone 9

* Una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA