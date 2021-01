Video/ Inter Crotone (6-2): highlights e gol. I nerazzurri non si fermano più!

VIDEO INTER CROTONE (RISULTATO 6-2): LA CRONACA

L’Inter vince 6-2 in casa contro il Crotone. Una vittoria larga ma non così facile per gli uomini di Conte, momentaneamente primi in classifica in attesa di Benevento-Milan (ore 18). E’ infatti la squadra rossoblù a sbloccare clamorosamente il match con Zanellato. Nel primo tempo Lautaro con un gol e un autogol causato porta in vantaggio i nerazzurri ma prima dell’intervallo il Crotone pareggia con Golemic su rigore. Nella ripresa la partita diventa a senso unico. Lautaro Martinez firma la tripletta mentre Lukaku e Hakimi arrotondano il risultato. Un po’ di apprensione in casa nerazzurra per quanto riguarda il gigante belga, uscita per infortunio. Si ipotizza uno stiramento. Nel prossimo turno di campionato l’Inter giocherà al Ferraris contro la Samp mentre il Crotone ospiterà la Roma.

SINTESI PRIMO TEMPO

I nerazzurri provano subito qualche lancio in area per Lukaku. Il belga lotta in mezzo a più uomini, provando a cercare l’assistenza di Lautaro. La difesa crotonese libera l’area. Al quarto minuto Hakimi guadagna un corner. Sugli sviluppi, Ashley Young crossa in area, lungo verso il secondo palo, trovando Lautaro che non ci arriva. L’occasione sfuma. Come prevedibile, l’Inter fa possesso palla cercando di trovare un varco. Gli ospiti, in questi primi minuti di gioco, si difendono bene facendo densità in area. In avanti Messias prova a giocare qualche palla ma i difensori nerazzurri lo anticipano spesso. Arriva intanto anche il primo ammonito del nuovo anno nel campionato italiano: è Reca, sanzionato per un fallo su Hakimi al sesto. L’ex Real Madrid è uno dei migliori in questo primo scorcio di gara: davvero fastidioso per gli avversari su quella fascia. Il risultato si sblocca al 12esimo. A passare in vantaggio, a sorpresa, è il Crotone. Dopo una percussione offensiva, Messias guadagna un corner. Sugli sviluppi, lo stesso attaccante, scambia corto e pennella un cross preciso per la testa di Zanellato che spizzica quel tanto che basta per mettere fuori causa Handanovic: 0-1 e primo gol in Serie A per il giovane centrocampista ex Milan. I padroni di casa accusano il contraccolpo per la rete incassata e mentre Conte s’infuria il Crotone palleggia a San Siro. Serve una salita di Skriniar a rivitalizzare la manovra meneghina. Palla a Lautaro che arriva al tiro. Nessun problema per l’ex Cordaz. Conte dalla panchina, intanto, chiede maggior velocità di esecuzione nei passaggi. Trovato Lukaku in avanti al 19esimo. Il Belga detta la profondità per Lautaro che brucia Marrone in area e con il destro sigla la rete del pareggio: è 1-1. Ancora un ammonito per il Crotone: è Golemic. Calcio di punizione per l’Inter, schema, Brozovic porta palla, poi lascia partire il destro, conclusione che si infrange sulle gambe di Lautaro. I padroni di casa spingono. Vola Hakimi sulla destra, palla sul secondo palo, conclude Young ma il tiro viene murato. Inter vicina al gol al 28esimo. Giocata di Young che al volo mette al centro per Lautaro che arriva in spaccata e non colpisce bene da posizione favorevole. Alla mezzora la squadra di Conte trova la rete del 2-1. Lukaku prende palla sulla trequarti chiama il movimento in area di Barella che dalla destra serve nel mezzo Lautaro, che viene anticipato da Marrone. La palla termina però in rete. L’Inter si rilassa e il Crotone acciuffa subito il pari. Una disattenzione di Vidal provoca una chiamata al VAR per fallo su Reca. Nessun dubbio, è rigore. Golemic dal dischetto angola bene e trova il 2-2. Nel finale di primo tempo, i nerazzurri ci provano ma questa volta gli ospiti chiudono bene gli spazi. Al 40esimo una giocata di Martinez impegna Cordaz, molto attento.

SINTESI SECONDO TEMPO

Antonio Conte valuta fuori forma Arturo Vidal lasciandolo negli spogliatoi. Al suo posto entra Sensi. I nerazzurri provano subito a offendere. Velo di Lautaro per Lukaku che prova a chiudere il triangolo al limite. L’argentino però scivola e l’azione sfuma: esce Cordaz che fa suo il pallone. Carica a testa bassa l’Inter. Calcio di punizione dalla trequarti, Sensi calcia sul secondo palo, esce in presa alta Cordaz. Poco dopo, nuova ripartenza Inter, scatta Barella che scarica per Brozovic, tocco per Sensi a sinistra che conclude, male, Luperto tenta di spazzare e per un poco non causa autogol. Ammonito nel frattempo Marrone. Al 51esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo Brozovic pesca de Vrji in area. L’olandese ci arriva ma si coordina male non trovando lo specchio difeso da Cordaz. Il Crotone si affaccia dalle parti di Handanovic al 54esimo. Riviere conclude da dentro l’area di rigore, destro da distanza ravvicinata, palla alta. Dopo un minuto arriva il gol del nuovo vantaggio interista. Azione manovrata, Lukaku controlla al limite e serve Brozovic che trova Lautaro in area. L’argentino è rapido nel concludere con precisione superando Cordaz in uscita: è la rete che vale il 3-2. Conte invita i suoi a non commettere gli errori del primo tempo. Young dalla bandierina crossa in area trovando Skriniar che commette fallo prima di andare al tiro. Al minuto 63 l’Inter serve il poker. Palla lunga di Bastoni per Lukaku che controlla bene, si divora Luperto nel duello fisico, piomba in area e non sbaglia. Conte esulta e l’Inter vede il primo posto. Sostituzione per il Crotone: esce Riviere, entra Simy. Ancora Inter, sempre Lukaku: progressione del belga, scarico per Hakimi che invita Barella al traversone, respinto. I padroni di casa provano a chiudere definitivamente il match. Azione manovrata, Lukaku apre per Sensi, palla dentro per Hakimi che imbecca Lautaro in area: tutto di prima, non ci arriva il Toro. Ancora cambi. Per i nerazzurri esce Barella ed entra Gagliardini mentre tra le fila ospiti fuori Luperto, dentro Magallan. Altra progressione di Lukaku che vede Young sulla sinistra, scarico per l’inglese ma il traversone viene deviato. Attimi di preoccupazione intanto in casa Inter. Lukaku si accascia a terra chiedendo il cambio, per quel che sembra essere uno stiramento. Al suo posto entra Perisic. In contemporanea entra pure Darmian al posto di Young. Al 78esimo l’Inter chiude i conti. Perisic in area arriva al tiro, Cordan non trattiene e da due passi Lautaro insacca, trovando la tripletta. Ancora una sostituzione per la squadra di Conte: esce Bastoni ed entra Kolarov. Minuti importanti per l’ex Lazio e Roma che potrebbe tornare molto utile all’Inter in questo 2021, grazie alla sua duttilità. Non accenna a diminuire il pressing dell’Inter che continua a spingere alla ricerca del gol. Stroppa intanto pensa già alla prossima partita. Per gli ospiti entrano in campo Rojas Vulic e Cuomo, ritornano in panchina Messias e Molina. All’87esimo l’Inter trova ancora un altro gol. Darmian punge sulla fascia sinistra e sorprende mal posizionata la difesa rossoblù. Palla in mezzo, Lautaro lascia scorrere e Hakimi con un tiro secco firma il gol del 6-2. Ottima prova dei nerazzurri in questa ripresa. Nei minuti finali, il Crotone fa possesso senza impensierire gli avversari. Finisce qui, con una goleada dell’Inter. Aspettando Benevento-Milan, i nerazzurri ritrovano il primo posto in classifica. Ottava vittoria consecutiva per Antonio Conte.

