Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle sfide della 28^ giornata

Diamo oggi il via a un nuovo turno del primo campionato italiano: oggi infatti sabato 27 giugno 2020 sono attesi i primi risultati della Serie A per la 28^ giornata, la terza da che il grande calcio italiano ha riaperto i battenti dopo oltre tre mesi di stop, per l’esplodere della pandemia da coronavirus. Dopo dunque un solo giorno di riposo concesso agli appassionati e l’anticipo da testa a coda della classifica tra Juventus e Lecce che è andato in scena solo ieri sera, oggi si torna a fare sul serio, con tre match che pure mettono in palio punti decisivi, specie ai gradini più bassi della classifica. Se infatti in vetta è lotta aperta per lo scudetto, non è meno avvincente la battaglia per la salvezza, che pure vedrà oggi parecchie dei suoi protagonisti in campo. Da calendario ufficiale, per i risultati della Serie A infatti oggi si comincerà già alle ore 17.15 con la sfida al Rigamonti tra Brescia e Genoa: l’appuntamento successivo sarà alla Sardegna Arena solo alle ore 19.30 con la partita tra Cagliari e Torino. Gran finale all’Olimpico, poi alle ore 21.45 con la partita tra Lazio e Fiorentina, con i viola pronti all’impresa dopo l’ingiusto pari ottenuto con la Leonessa solo pochi giorni fa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Coma abbiamo accennato prima, in questo sabato dedicato ai risultati della Serie A, sono molti i club in lotta per la sopravvivenza che stanno chiamati in causa, per ottenere punti pesantissimi che serviranno a fine stagione, per rimanere saldi nel primo campionato nazionale. Ecco che allora oggi saranno riflettori puntiti sulle rondinelle, che da fanalino di coda ormai disperano di evitare la retrocessione, come pure i liguri, che con la cura di Davide Nicola, arrivato in panchina a stagione in corso, cominciano a rivedere la luce, dopo un avvio di stagione drammatico. Rimane invece a in dubbio il Torino di Moreno Longo, che oltre alla classifica, e al match di questa sera con il Cagliari a cui approda da sfavorito, pure pesa un certo pessimismo per questo finale di stagione. I granata infatti si sono fermati per la pandemia, avendo alle spalle ben sette KO di fila, di cui sei per il campionato italiano: e la ripartenza non è stata delle più positive. Sarà un rientro in campo in salita dunque per il Torino? Vedremo che ci diranno i risultati della Serie A delle sfide di questo sabato sera, per la 28^ giornata.

RISULTATI SERIE A

Ore 17.15 Brescia-Genoa

Ore 19.30 Cagliari-Torino

Ore 21.45 Lazio-Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 66

Lazio 62

Inter 58

Atalanta 54

Roma 48

Napoli 42

Milan, Parma 39

Verona 38

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 33

Fiorentina, Torino 31

Udinese 28

Sampdoria 26

Genoa, Lecce 25

Spal 18

Brescia 17



