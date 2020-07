Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle sfide per la 30^ giornata

Dopo i gustosi anticipi che abbiamo vissuto solo ieri sera, ecco che oggi si fa sul serio per la 30^ giornata del primo campionato e davvero siamo impazienti di scoprire i risultati di Serie A che arriveranno in questa domenica, 5 luglio 2020, ricchissima di match. E davvero il programma per questo fine settimana è denso: contrariamente a quanto occorso solo nel turno scorso, questa volta le sfide non saranno spalmate su tre giorni, ma solo su due. Questo vuol dire che dopo i tre anticipi di ieri, saranno ben 7 le partite anche invece andranno in scena solo oggi, senza alcun posticipo per il Monday Night: andiamo subito a vedere che ci riserva il programma ufficiale, per questa domenica dei risultati della Serie A. Calendario alla mano ecco che oggi si scenderà in campo presto: primo fischio d’inizio previsto per le ore 17.15 a San Siro, con l’incontro tra Inter e Bologna e con Conte che punta a un’altra goleada con gli emiliani, dopo la sfida col Brescia. Saranno invece parecchie le partite che cominceranno alle ore 19.30 oggi: assisteremo infatti a Brescia-Verona al Rigamonti, e Cagliari-Atalanta alla Sardegna Arena, ma pure i match Parma-Fiorentina e Sampdoria-Spal, previsti rispettivamente al Tardini e al Marassi. Sempre alle ore 19.30 udiremo anche il fischio d’inizio della sfida tra Udinese e Genoa, alla Dacia Arena, dove i liguri tenteranno il colpaccio esterno dopo il duro KO con la Juventus. A chiudere il programma infine un big match al San Paolo: alle ore 21.45 infatti si accenderà la sfida tra Napoli e Roma, determinanti per le ambizioni di Europa per le due squadre.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Vedendo il programma dei match per la Serie A di questa domenica, vediamo bene che saranno in campo parecchi club che sono attualmente impegnati nella strenua lotta per la salvezza, in questo finale di stagione. Brescia, Spal, Genoa, Udinese e Sampdoria oggi dunque disputeranno match che si riveleranno fondamentali per la loro permanenza nel primo campionato nazionale, e davvero, con i risultati di Serie A che otterremo oggi, ci attendiamo un terremoto nella parte più bassa della classifica del campionato. Anche perchè qui, alla vigilia della 30^ giornata di campionato e con solo altre otto da disputare, i distacchi non sono poi così netti, e vi è sicuramente spazio per qualche miracolo. Specie per chi, come Lecce, Udinese e Sampdoria, al momento hanno messo da parte 25 o più punti e dunque è in bilico tra salvezza e retrocessione. Appaiono invece piò segnati i destini di Spal e Brescia ad ora: per loro sono rispettivamente 19 e 18 punti, troppo pochi. Pure sarà certo una domenica, dedicata ai risultati della Serie A, ricca di scintille: diamo la parola al campo.

RISULTATI SERIE A

Ore 17:15 Inter-Bologna

Ore 19:30 Brescia-Verona

Ore 19:30 Cagliari-Atalanta

Ore 19:30 Parma-Fiorentina

Ore 19:30 Sampdoria-Spal

Ore 19:30 Udinese-Genoa

Ore 21:45 Napoli-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 60

Roma 48

Milan 46

Napoli 45

Verona 42

Sassuolo 40

Cagliari, Parma 39

Bologna 38

Fiorentina, Udinese, Torino 31

Sampdoria 29

Genoa 26

Lecce 25

Spal 19

Brescia 18



