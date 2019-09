Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: gli anticipi della 6^ giornata

Dopo le fatiche del turno infrasettimanale e in vista pure dell’impegno con le Coppe Europee della prossima settimana, ecco che il primo campionato italiano torna i scena oggi sabato 28 settembre, quando sono attesi i primi risultati della Serie A della sesta giornata. Ecco dunque che vengono messi di nuovo in palio tre gustosi e pesanti punti validi per la classifica e di certo tutti, dai big fino a chi finora ha ottenuto ben poco in questo avvio di stagione, faranno di tutto per accaparrarseli. Vediamo quindi subito che cosa ci propone il programma dei match e quindi quali saranno i risultati di Serie A che otterremo già oggi. Da calendario ufficiale scopriamo che il primo fischio d’inizio della sesta giornata di campionato lo udiremo alle ore 15.00, quando tra le mura dell’Allianz Arena avrà inizio la sfida Juventus-Spal. Secondo appuntamento del turno sarà invece alle ore 18.00 quando al Marassi andrà in scena la partita tra Sampdoria e Inter. Ultimo banco di prova, anticipo della sesta giornata sarà poi alle ore 20.45, quando al Mapei Stadium assisteremo all’incontro Sassuolo-Atalanta.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA DEL PRIMO CAMPIONATO

Alla vigilia dei risultati di Serie A di questo sabato, dedicato agli anticipi della sesta giornata, certo non possiamo non dare un occhio anche alla classifica del primo campionato italiano. Ecco quindi che pure dopo il primo turno infrasettimanale della stagione, troviamo ancora un volta in vetta l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri infatti pur contro un rivale di spessore come la Lazio, non hanno messo il piede in fallo e con il gol di D’Ambrosio, conservano la vetta a pieni punti. Gli sta dietro però la Juventus di Sarri, che pure oggi potrebbe avere qualche problema contro la Spal, viste le tante assenze annunciate: terza forza della Serie A è invece l’Atalanta che, superata la Roma, è ora terza con 10 punti e sopravanza a Napoli, Cagliari e la stessa Roma di Fonseca. Appaiono invece ben vicini tutti gli altri club da metà classifica: anzi sono ben sei i club appaiati a quota 6 punti! Rimane poi ancora non pienamente definita la situazione nei bassifondi della classifica e certo i risultati di Serie A di questo fine settimana aiuteranno a fare chiarezza. Intanto però stazionano in zona rossa l’Udinese, con 4 punti, oltre che Spal e Sampdoria, appaiate a quota 3.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Juventus-Spal

Ore 18.00 Sampdoria-Inter

Ore 20.45 Sassuolo-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Inter 15

Juventus 13

Atalanta 10

Napoli, Cagliari 9

Roma, Bologna 8

Lazio 7

Sassuolo, Torino, Brescia, Milan, Lecce, Parma 6

Verona, Genoa, Fiorentina 5

Udinese 4

Spal, Sampdoria 3



