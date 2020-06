Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score per i match della 27^ giornata

Riaperti i battenti del primo campionato italiano con i recuperi della 25^ giornata, ecco che come oggi lunedì 22 giugno 2020 riceviamo i primi veri risultati della Serie A, post pandemia e vedremo come cambierà la classifica. Proprio questa sera infatti il primo campionato italiano ritorna protagonista a ranghi completi, e saremo in campo oggi con tre sfide, ma pure domani e mercoledì con i pesanti match che comporranno la 27^ giornata della stagione 2019-20 cui davvero non vediamo l’ora di assistervi. Vediamole subito nel dettaglio, a partire ovviamente dalle partite odierne, che non avranno luogo prima delle ore 19.30. A quest’ora è infatti prevista la prima partita all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Brescia, con le rondinelle di ritorno pure da una brutta amichevole persa in settimana contro l’Udinese. Seconda sfida sarà sempre prevista alle ore 19.30 ma al Via del Mare dove si scontreranno Lecce e Milan, mentre a chiudere la giornata saranno i bianconeri di Sarri, leader del campionato e appena sconfitti dal Napoli in Coppa Italia. Sarà infatti al Dall’Ara e alle ore 21.45 che avrà inizio la partita tra Bologna e Juventus, big match decisivo per la Vecchia Signora, che cerca ancora la fuga in vetta verso quello che potrebbe essere il 36^ scudetto della propria storia.

RISULTATI SERIE A: SI GIOCA A PORTE CHIUSE

E in attesa di ottenere dal campo i primi risultati della Serie A, pure va certo ricordato che anche stasera e per tutto il 27^ turno (come i successivi) le sfide verranno disputate tutte a porte chiuse. Benché infatti si leggano numeri sempre più positivi legati alla pandemia, pure non è ancora neppure pensabile dir riaprire gli stadi ai tifosi, sia pure in numero molto limitato. Pure questa è questione bollente e non solo per la Serie A, i cui risultati saranno i protagonisti in questo lunedì sera, e anzi presto potrebbe tornare sul tavolo di Governo e Lega.

Ma nel frattempo pure ci attendono match di grandissimo spettacolo, già da questa sera e siamo sicuri che gli appassionati pure non saranno delusi. Non scordiamo infatti che già i tre punti messi in palio in questa giornata saranno pesantissimi, sia per la Juventus, che punta allo scudetto, come pure per il Lecce e Brescia che invece scenderanno in campo nel finale di stagione intenzionati a raggiungere un’insperata salvezza. Staremo a vedere però che accadrà già questa sera.

RISULTATI SERIE A

Ore 19.30 Fiorentina-Brescia

Ore 19.30 Lecce-Milan

Ore 21.45 Bologna-Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 63

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 39

Verona 38

Milan, Parma 36

Bologna 34

Sassuolo, Cagliari 32

Fiorentina 30

Udinese, Torino 28

Sampdoria 26

Genoa, Lecce 25

Spal 18

Brescia 16



