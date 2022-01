Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score posticipi 22^ giornata

RISULTATI SERIE A: SI INZIA CON MILAN-SPEZIA E BOLOGNA-NAPOLI!

I risultati Serie A ci terranno compagnia anche oggi, lunedì 17 gennaio 2022, perché la ventiduesima giornata del massimo campionato ha ancora moltissimo da dirci. Infatti, già nel calendario originario erano in programma due posticipi, diventati tre quando è stata spostata dalla domenica ad oggi anche Bologna Napoli, a causa dello slittamento delle precedenti partite di rossoblù emiliani e azzurri partenopei.

Dobbiamo allora annotare tutti gli appuntamenti di un lunedì di lusso con i risultati Serie A: alle ore 18.30 prenderanno il via la già citata Bologna Napoli e anche Milan Spezia – pensate che in tutta la giornata sarà l’unica fascia con due partite in contemporanea – mentre alle ore 20.45 avremo Fiorentina Genoa, che farà calare il sipario sul turno e darà un volto più completo anche alla classifica di Serie A, a parte naturalmente le partite ancora da recuperare dalle giornate precedenti.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SUL MILAN

Tra le ben sei squadre che scenderanno in campo oggi, mettiamo in copertina per i risultati Serie A sicuramente il Milan, dal momento che i rossoneri sono al secondo posto in classifica. Continua dunque il duello a distanza con i cugini dell’Inter: il sogno è lo scudetto, il 2022 è cominciato molto bene per il Milan di Stefano Pioli, che all’Epifania ha vinto contro la Roma e poi si è ripetuto con il netto successo di otto giorni fa in casa del Venezia, allontanando il ricordo di un finale di 2021 piuttosto complicato.

Giovedì sera invece è arrivata una faticosa vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, piegato solamente dopo 120 minuti di gioco. Il calendario potrebbe comunque dare una mano, perché oggi il Milan ospita lo Spezia a San Siro e logicamente parte favorito per la vittoria, anche se gli spezzini di Thiago Motta (aria di derby per lui) nella scorsa giornata di campionato hanno battuto proprio il Genoa, rilanciando le proprie speranze di salvezza.

RISULTATI SERIE A, 22^ GIORNATA

Ore 18.30

Bologna Napoli

Milan Spezia

Ore 20.45

Fiorentina Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 50

Milan 48

Napoli 43

Atalanta* 42

Juventus 41

Roma, Lazio 35

Fiorentina* 32

Torino* 31

Verona 30

Empoli 29

Sassuolo 28

Bologna* 27

Udinese**, Sampdoria 20

Spezia 19

Venezia* 18

Cagliari 16

Genoa 12

Salernitana** 11



