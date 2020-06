Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: recuperi della 25^ giornata

L’appuntamento con i risultati di Serie A 2019-2020 è tornato: sono passati oltre tre mesi dall’ultima volta in cui abbiamo parlato di un turno del massimo campionato di calcio in Italia, e sabato 20 giugno assisteremo al ritorno ufficiale del torneo con i primi due recuperi della 25^ giornata. Nel dettaglio Torino Parma si giocherà alle ore 19:30, mentre alle ore 21:45 avremo Verona Cagliari: gli orari sono diversi rispetto a quelli cui eravamo abituati, ma bisogna considerare che oggi tecnicamente segna la fine della primavera e si entra nell’estate, con le 20 squadre che dovranno giocare 12 o 13 partite senza considerare che alcune di queste avranno poi gli impegni con le coppe europee. Insomma, un vero e proprio tour de force come era già noto, quando finalmente si era capito che si sarebbe potuti tornare a giocare dopo la pandemia da Coronavirus; ovviamente, una volta completati i quattro recuperi (gli altri due saranno domani) si procederà con il programma ordinario e dunque dalla 27^ giornata, visto che era quella precedente che si era completata. Dunque, lanciamoci attraverso i risultati di Serie A che tornano a farci compagnia: il calcio in Italia ci era mancato.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Naturalmente, nel presentare i risultati di Serie A per la 25^ giornata dobbiamo dire che, come abbiamo avuto modo di osservare in Coppa Italia, prima di tornare ad una certa normalità bisognerà aspettare: già disputare le partite a porte chiuse fa perdere molto ad uno sport nel quale la componente del pubblico e del tifo è fondamentale (non per niente si parla di fattore campo), in più il Coronavirus e uno stato di allerta che è ancora attivo hanno sicuramente fatto qualcosa a livello psicologico, considerando che da quel che si vede sembra che contrasti e agonismo sul campo abbiano perso smalto. Comunque, parlando delle partite in senso stretto, quella del Grande Torino potrebbe permettere al Parma di tornare a sognare l’Europa League, perché vincere permetterebbe di agganciare il Napoli al sesto posto a parità di partite e aspettando eventualmente il risultato del Verona, che al momento ha gli stessi punti dei ducali. Il Torino invece rischia grosso: un ko lo lascerebbe incredibilmente a +3 sul terzultimo posto occupato dal Lecce, che ha già dimostrato di potersela giocare. Dell’Hellas abbiamo detto: l’Europa è concretamente possibile per Ivan Juric, che anche per questo motivo ha bisogno di battere un Cagliari che tecnicamente continua a sperare (in particolar modo per il clamoroso inizio di stagione) ma che tutto sommato ha avuto un crollo di prestazioni da ben prima che iniziasse l’emergenza Coronavirus, e ora deve anzi stare attento a non farsi risucchiare dalle avversarie alle sue spalle.

RISULTATI SERIE A: RECUPERI 25^ GIORNATA

Ore 19:30 Torino Parma

Ore 21:45 Verona Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 63

Lazio 62

Inter* 54

Atalanta* 48

Roma 45

Napoli 39

Milan 36

Verona*, Parma* 35

Bologna 34

Sassuolo*, Cagliari* 32

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino* 27

Sampdoria* 26

Genoa, Lecce 25

Spal 18

Brescia 16

* una partita in meno



