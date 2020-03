Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score, recuperi della 26^ giornata

I risultati di Serie A per la 26^ giornata arriveranno con una settimana di ritardo: alla fine, dopo un lungo tira e molla e un’Assemblea di Lega, si è deciso di far slittare il programma del 27^ turno e recuperare subito la giornata precedente, per intenderci quella di Juventus Inter che verrà disputata domenica 8 marzo alle ore 20:45. Naturalmente si gioca a porte chiuse: è questo che permette di proseguire con lo svolgimento del campionato, che in caso contrario si sarebbe dovuto fermare per l’emergenza Coronavirus. Tutte le partite tranne una sono in programma oggi: alle ore 12:30 avremo il lunch match Parma Spal, alle ore 15:00 invece si giocheranno Milan Spal e Sampdoria Verona mentre il primo posticipo sarà Udinese Fiorentina, in calendario alle ore 18:00, con chiusura affidata al Monday Night Sassuolo Brescia. Per i risultati di Serie A dobbiamo dunque riprendere il filo del discorso, perché una settimana fa si erano giocate soltanto quattro partite della 26^ giornata e ce ne sono altre quattro da recuperare; pian piano la Lega cercherà di fissare tutti gli appuntamenti, intanto noi possiamo valutare anche il punto cui siamo arrivati con la classifica di Serie A e stabilire quali siano le lotte attualmente in corso.

RISULTATI SERIE A: I RECUPERI

Quindi, tecnicamente i risultati di Serie A per domenica 8 marzo riguardano dei recuperi: non può che essere così visto che queste partite della 26^ giornata si sarebbero dovute giocare settimana scorsa. Juventus Inter, che è stata la pietra della discordia e ha di fatto portato al caos sul calendario, finalmente si gioca: sarà a porte chiuse come da ordinanza ministeriale legata all’emergenza Coronavirus, i bianconeri non avranno il supporto del loro pubblico ma partono con 3 punti di vantaggio e hanno la grande occasione di allungare, allo stesso tempo riprendendosi il primo posto in classifica – attualmente della Lazio, che però ha giocato tutte le partite disponibili – e ottenendo anche il vantaggio nella doppia sfida diretta. Al contrario l’Inter può operare l’aggancio, e assestare un colpo non indifferente al morale dei campioni d’Italia; i quali dovranno poi recuperare la situazione in Champions League e potrebbero affondare nelle difficoltà. Resta ovviamente quella dell’Allianz Stadium la partita più interessante per i risultati di Serie A che ci forniscono il quadro della 26^ giornata, ma sarà anche curioso stabilire se il Verona e il Parma faranno un altro passo verso l’Europa League andando a infastidire il Milan, che ha ripreso grande vigore e ha una bella occasione giocando a San Siro contro il Genoa, una squadra che attualmente sarebbe retrocessa e ha bisogno di punti per abbandonare la terzultima posizione. Tra poco si gioca, e toccherà dare la parola ai campi…

RISULTATI SERIE A: 26^ GIORNATA

Ore 12:30 Parma Spal

Ore 15:00 Milan Genoa

Ore 15:00 Sampdoria Verona

Ore 18:00 Udinese Fiorentina

Ore 20:45 Juventus Inter

CLASSIFICA SERIE A

Lazio 62

Juventus* 60

Inter** 54

Atalanta* 48

Roma 45

Napoli* 39

Milan* 36

Verona**, Parma** 35

Bologna 34

Cagliari* 32

Sassuolo**, Fiorentina* 29

Udinese*, Torino* 27

Lecce 25

Sampdoria** 23

Genoa* 22

Brescia* 16

Spal* 15

* una partita in meno

** due partite in meno



