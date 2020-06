Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: tocca all’Inter (25^ giornata)

Il grande calcio è tornato anche in Italia, ormai è una realtà: con i risultati di Serie A di domenica 21 giugno si completano i recuperi della 25^ giornata, e dunque finalmente avremo una situazione di classifica nella quale tutte le 20 squadre avranno disputato lo stesso numero di partite. Diciamo subito che le due gare previste oggi sono Atalanta Sassuolo, che si giocherà alle ore 19:30, e Inter Sampdoria che prenderà il via alle ore 21:45, secondo i nuovi orari che sono stati disposti dalla Lega Calcio per fare fronte al caldo di giugno e luglio. Prima della pandemia da Coronavirus il 25^ turno non era stato disputato per intero; erano seguite le grandi polemiche relative soprattutto al derby d’Italia, giocato a porte chiuse come del resto le altre sfide della 26^ giornata (almeno alcune) e come si giocherà da qui al termine del campionato, a meno che la situazione legata al Coronavirus non migliori esponenzialmente o comunque si trovi un modo per far entrare almeno una parte dei tifosi garantendo il distanziamento sociale. Intanto però andiamo a vedere cosa potrebbe succedere nelle partite odierne analizzando in maniera approfondita i risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Riguardo i risultati di Serie A per le partite di questa domenica, la grande attesa riguarda soprattutto Atalanta e Inter. La Dea ha la grande possibilità di fare il passo decisivo verso un’altra qualificazione in Champions League, staccando la Roma di 6 lunghezze e andando addirittura a mettere pressione sulla stessa Beneamata, che dal canto suo arriva da due sconfitte consecutive – benchè contro Lazio e Juventus – ma adesso potrebbe tornare a –6 dai bianconeri che comandano la classifica, dunque tornando virtualmente in corsa per quello scudetto cui Antonio Conte non ha ancora rinunciato. Le due avversarie giocano per altri obiettivi, primo tra i quali la salvezza: respira maggiormente il Sassuolo che si trova a +7 sul terzultimo posto, mentre la Sampdoria difende una sola lunghezza su Genoa e Lecce. Virtualmente i neroverdi potrebbero anche giocarsi l’Europa League, sia pure solo sulla carta; dovessero espugnare l’Atleti Azzurri d’Italia sarebbero a 4 punti dalla sesta posizione occupata dal Napoli, e allora Roberto De Zerbi avrebbe qualche argomento da portare. Ad ogni modo adesso ci mettiamo in attesa dei risultati di Serie A, non vediamo l’ora di scoprire come andranno queste partite e, di conseguenza, come cambierà la classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A: RECUPERI 25^ GIORNATA

Ore 19:30 Atalanta Sassuolo

Ore 21:45 Inter Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 63

Lazio 62

Inter* 54

Atalanta* 48

Roma 45

Napoli 39

Verona, 38

Parma, Milan 36

Bologna 34

Sassuolo*, Cagliari 32

Fiorentina 30

Udinese, Torino 28

Sampdoria* 26

Genoa, Lecce 25

Spal 18

Brescia 16

* una partita in meno



