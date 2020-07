Risultati Serie A, Classifica/ Diretta live score dei match per la 29^ giornata

Con oggi, mercoledì 1 luglio 2020, entriamo nel vivo della 29^ giornata del primo campionato italiano, e siamo davvero impazienti di conoscere i primi risultati della Serie A che arriveranno questa sera. Dopo infatti gli anticipi occorsi ieri all’Olimpico di Torino e al Marassi, ecco che a farci compagnia nell’ennesimo turno infrasettimanale della Serie A, post ripartenza della stagione, saranno ben sei incontri, dove certo faranno ben gola i tre punti messi in palio. Dopo tutto anche se manca ancora un mesetto alla conclusione della stagione 2019-20 della Serie A, pure i punti in palio oggi potrebbero rivelarsi fondamentali, sia per chi, come l’Inter sogna ancora lo scudetto, sia per chi, come Lecce e Brescia ancora lottano per la salvezza. Sarà dunque un giovedì dedicato ai risultati della Serie A parecchio intenso: vediamo subito che incontri sono stati messi in programma. Oggi infatti si partirà già alle ore 19.30 al Dall’Ara con la sfida tra Bologna e Cagliari, mentre alla stessa ora ma a San Siro avrà inizio Inter-Brescia. Proseguendo, ecco che alle ore 21.45 sarà fischio d’inizio al Franchi per Fiorentina-Sassuolo e anche al Via del Mare, per lo scontro Lecce-Sampdoria. Segnaliamo che alle ore 21.45 pure daremo in campo al Mazza con la partita tra Spal e Milan, mentre alla stessa ora ma al Bentegodi saranno in campo Verona e Parma.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima, i risultati della Serie A che otterremo in questo mercoledi sera 1 luglio risulteranno certo decisivi, specie per i club che ancora lottano per la salvezza al termine di questa intensa stagione di campionato. Leggendo il programma infatti vediamo che oggi saranno in campo quattro delle ultime cinque formazioni della classifica di campionato, e di queste pure due si scontreranno facciano faccia nella sfida salvezza, ovvero Lecce e Sampdoria. Capiamo dunque subito il valore dei tre punti in palio, tenuto poi conto che in questa parte della graduatoria i distacchi non sono poi così definitivi. Alla vigilia della 29^ giornata infatti vediamo fanalini di coda della Serie A e appaiati a quota 18 punti Spal e Brescia, pur con la Leonessa di ritorno da due pari di fila (con Fiorentina e Genoa). Appena sopra e con solo 25 punti vi è il Lecce, mentre è proprio la Sampdoria, (oggi al Via del Mare) la prima squadra a considerarsi “salva” anche se con solo 26 punti e con alcun battute d’arresto rimediate di recente. Sopra e con solo due lunghezze di vantaggio infine i friulani, che domani tenteranno l’impresa con la Roma. Con così poco distacco e ancora alcuni punti pesanti da assegnare, possiamo dire che nella 29^ giornata, la lotta per la salvezza davvero si infiammerà: chissà che cosa ci riporteranno oggi i risultati della Serie A.

RISULTATI SERIE A

Ore 19.30 Bologna-Cagliari

Ore 19.30 Inter-Brescia

Ore 21.45 Fiorentina-Sassuolo

Ore 21.45 Lecce-Sampdoria

Ore 21.45 Spal-Milan

Ore 21.45 Verona-Parma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 72

Lazio 68

Inter 61

Atalanta 57

Roma 48

Napoli 45

Milan 42

Parma, Verona 39

Cagliari 38

Bologna 37

Sassuolo 34

Fiorentina, Torino 31

Udinese 28

Sampdoria, Genoa 26

Lecce 25

Spal, Brescia 18



