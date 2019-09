Risultati Serie A/ Diretta gol live score e classifica aggiornata (4^ giornata)

Dopo i primi impegni in Europa, (e il primo anticipi tra Cagliari e Genoa che si è giocato ieri) ecco che sotto i riflettori torna il primo campionato italiano: oggi sabato 21 settembre infatti sono previsti i match e dunque anche i risultati di Serie A per la quarta giornata e l’attesa è davvero grande. Il programma infatti di questo sabato, benché sia appena risicato, è davvero prestigioso e pure saranno impegnati club che finora ci hanno regalato non poche emozioni. Andando quindi subito a vedere che ci propone il calendario ufficiale, ecco che questo sabato della 4^ giornata di campionato verrà inaugurato alle ore 15.00 alla Dacia Arena con la sfida tra Udinese e Brescia. Secondo incontro per i risultati di Serie A di oggi previsto invece alle ore 18.00 a Torino con Juventus-Verona, mentre è previsto per la serata il big match, il derby della Madonnina tra Milan e Inter, naturalmente a San Siro e con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA

In attesa di scoprire come i risultati di Serie A che otterremo quest’oggi modificheranno la classifica del primo campionato italiano, vale certo la pena darci un occhiata, benché siamo solo alla vigilia del quarto turno. Intanto però dobbiamo certo rimarcare la prima posizione dell’Inter di Conte, unica squadra a bottino pieno e che punta oggi al riscatto nel derby dopo il brutto pareggio in Europa League con lo Slavia Praga. Dietro ai nerazzurri stazionano Bologna e Juventus, con di fila chi ha messo a bilancio 6 punti e quindi Napoli, Atalanta, Torino e Milan. Da metà classifica per il momento Roma, Lazio, Genoa, Verona e Sassuolo, con Cagliari, Brescia, Spal e Parma che stazionano nei gradini più bassi, assieme all’Udinese, ferma a tre punti. Sono quindi in piena zona rossa Lecce, Fiorentina e Sampdoria, con i blucerchiati ancora a secco di punti.

RISULTATI SERIE A

Ore 15.00 Udinese-Brescia

Ore 18.00 Juventus-Verona

Ore 20.45 Milan-Inter

CLASSIFICA ALLA 4^ GIORNATA

Inter 9

Juventus, Bologna 7

Torino, Napoli, Atalanta, Milan, Cagliari 6

Roma 5

Lazio, Genoa, Verona 4

Sassuolo, Parma, Brescia, Udinese, Spal, Lecce 3

Fiorentina 1

Sampdoria 0



