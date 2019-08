Risultati Serie A e Classifica/ Diretta gol live score (1^ giornata)

Dopo i gustosi anticipi del sabato che hanno visto la vittoria di misura della Juventus sul Parma e il successo rocambolesco del Napoli con la Fiorentina per 4-3, ecco che in questa domenica 25 agosto 219 tornano in scena i match e quindi i risultati di Serie A e gli appassionati di certo non vedono l’ora di ammirare in campo i propri beniamini dopo la sosta estiva. L’attesa è quindi grande: dopo amichevoli più o meno di prestigio, e primi turni di Coppa Italia, si fa quindi sul serio nel primo campionato italiano. La corsa per lo scudetto infatti è già entrata nel vivo dopo con gli incontri di Juventus e Napoli a cui abbiamo assistito ieri: oggi saranno in campo altre 14 club, ma dovremo attendere solo lunedì sera per vedere completo il tabellone del primo turno oltre che la classifica, con il posticipo del lunedì sera a San Siro tra Inter e Lecce. In attesa di vedere Conte in nerazzurro, vediamo quindi quali saranno le partite e quindi i risultati della Serie A che otterremo oggi: ci attendono infatti match di sicuro spettacolo.

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Per la prima giornata del campionato nazionale il programma ci appare appena inusuale: da calendario infatti per questa domenica 25 agosto 2019 sono previste appena due fasce orarie. Ecco quindi che tra i match e i risultati di Serie A, il primo che sarà sotto ai riflettori è Udinese-Milan, previsto per le ore 18.00 tra le mura della Dacia Arena, esordio ufficiale di Giampaolo sulla panchina rossonera. Le altre sfide messe in programma quindi saranno previste alle ore 20.45: a quest’ora infatti attendiamo il match alla Sardegna Arena tra Cagliari e Brescia, neopromossa, mentre all’Olimpico sarà la volta del big match tra Roma e Genoa, con il primo scontro tra Fonseca e Andreazzoli. Sempre alle ore 20.45 ma in campo al Marassi assisteremo all’incontro tra Sampdoria e Lazio, con Di Francesco contro Inzaghi in uno scontro più che bollente: alla stessa ora ma al Mazza sarà la volta di Spal-Atalanta. Sempre in prima serata sarà ancora in campo il Torino, la cui stagione è già iniziata da tempo: i granata se la vedranno con il Sassuolo, che non ha peccato in esordio in Coppa Italia con lo Spezia. Ultimo scontro in programma quello tra Verona e Bologna, atteso al Bentegodi e sempre alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A

Ore 18:00 Udinese-Milan

Ore 20:45 Cagliari-Brescia

Ore 20:45 Roma-Genoa

Ore 20:45 Sampdoria-Lazio

Ore 20:45 Spal-Atalanta

Ore 20:45 Torino-Sassuolo

Ore 20:45 Verona-Bologna

CLASSIFICA SERIE A

aggiornata al termine delle gare

Squadra Partite Vinte Pari Perse Risultato Punti 1. Napoli 1 1 0 0 4:3 3 2. Juventus 1 1 0 0 1:0 3 3. Brescia 0 0 0 0 0:0 0 4. Lecce 0 0 0 0 0:0 0 5. Bologna 0 0 0 0 0:0 0 6. Genoa 0 0 0 0 0:0 0 7. Udinese 0 0 0 0 0:0 0 8. Sassuolo 0 0 0 0 0:0 0 9. Spal 0 0 0 0 0:0 0 10. Roma 0 0 0 0 0:0 0 11. Inter 0 0 0 0 0:0 0 12. Milan 0 0 0 0 0:0 0 13. Sampdoria 0 0 0 0 0:0 0 14. Atalanta 0 0 0 0 0:0 0 15. Lazio 0 0 0 0 0:0 0 16. Cagliari 0 0 0 0 0:0 0 17. Torino 0 0 0 0 0:0 0 18. Verona 0 0 0 0 0:0 0 19. Fiorentina 1 0 0 1 3:4 0 20. Parma 1 0 0 1 0:1 0

