Risultati Serie A live 14^ giornata/ Classifica e diretta gol (mercoledì 23 dicembre)

Un altro turno infrasettimanale ci accompagna all’interno dei risultati di Serie A: mercoledì 23 dicembre vivremo la prosecuzione della 14^ giornata, inaugurata dagli anticipi di ieri e che si concluderà questa sera, senza posticipi. Possiamo subito vedere quale sia il piatto che ci attende, con un anticipo che sarà Verona Inter e andrà in scena alle ore 18:30 a fare da apripista; alle ore 20:45 si gioca invece il resto del programma con Bologna Atalanta, Milan Lazio, Napoli Torino, Roma Cagliari, Sampdoria Sassuolo, Spezia Genoa e Udinese Benevento. Come sempre, al netto degli esiti che arriveranno dai vari campi, sarà interessante valutare come cambierà la classifica di Serie A che ci sta presentando un quadro ancora particolarmente incerto (come logico, visto che siamo ancora nel girone di andata) ma già con qualche precisa indicazione circa i rapporti di forze; ora aspettiamo che le partite prendano il via, ma intanto tuffiamoci nella grande atmosfera dei risultati di Serie A provando a presentare i temi principali di questa 14^ giornata.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Nelle partite che ci forniranno il quadro dei risultati di Serie A per la 14^ giornata si rinnova il duello milanese per la vetta, e di conseguenza per lo scudetto: l’Inter ha vinto la sesta partita consecutiva e sembra aver preso sul serio quel monito “è obbligatorio vincere il campionato” risuonato da più parti dopo la deludente eliminazione dall’Europa. Sull’onda rabbiosa di quel risultato negativo i nerazzurri si sono rilanciati e tallonano il Milan ad un solo punto, sperando nel passo falso che fino a questo momento non è del tutto arrivato perché, come sappiamo, i rossoneri sono ancora imbattuti e dopo il doppio 2-2 contro Parma e Genoa sono tornati a vincere e lo hanno fatto in grande stile, imponendosi di autorità sul campo del Sassuolo. Per la salvezza, attenzione al derby ligure del Picco (che per la prima volta id sempre si gioca in Serie A) e alla Dacia Arena: Udinese e Benevento hanno preso distanza dalle ultime posizioni della classifica ma restano chiaramente con le antenne drizzate, sapendo che potrebbe arrivare ancora qualche momento negativo a rimettere in discussione la corsa per confermare la categoria. Adesso, si tratta di aspettare e lasciare che a parlare sia il campo…

RISULTATI SERIE A: 14^ GIORNATA

Ore 18:30 Verona Inter

Ore 20:45 Bologna Atalanta

Ore 20:45 Milan Lazio

Ore 20:45 Napoli Torino

Ore 20:45 Roma Cagliari

Ore 20:45 Sampdoria Sassuolo

Ore 20:45 Spezia Genoa

Ore 20:45 Udinese Benevento

CLASSIFICA SERIE A

Milan 31

Inter 30

Juventus 27

Roma 24

Napoli (-1), Sassuolo 23

Atalanta*, Lazio 21

Verona 20

Sampdoria 17

Udinese*, Benevento 15

Fiorentina, Cagliari, Bologna 14

Parma 12

Spezia 11

Crotone 9

Torino, Genoa 7





