Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live 1^ giornata (24 agosto)

Già ieri sera c’è stata l’apertura, ma oggi sabato 24 agosto si entra nel vivo del campionato cadetto, perché scopriremo ben sei risultati Serie B in questo primo turno del torneo 2019-2020. Fin dalla prima giornata, la Serie B spalma il proprio programma su ben quattro giorni: ieri il già citato anticipo Pisa Benevento, oggi sei incontri, domani due posticipi e infine un’ultima partita sarà lunedì. Essendo però ancora agosto, tutte le sfide saranno concentrate in appena due fasce orario, cioè alle ore 18.00 oppure alle ore 21.00, per evitare le ore più calde. Ricordiamo allora subito quali saranno le sei partite della prima giornata che ci daranno oggi un interessante quadro dei risultati Serie B: alle ore 18.00 il derby calabrese Crotone Cosenza e Salernitana Pescara, alle ore 21.00 invece avremo Ascoli Trapani, Cittadella Spezia, Venezia Cremonese e Virtus Entella Livorno.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

Che cosa ci potrebbero dire i risultati Serie B delle sei partite in programma oggi? Alla prima giornata le sorprese sono sempre dietro l’angolo, a maggior ragione in un campionato sempre ricco di incognite come la Serie B, ma di certo gli spunti non mancheranno. La Calabria seguirà con enorme attenzione l’affascinante derby regionale tra Crotone e Cosenza, di certo sarà un giorno speciale anche per Virtus Entella e Trapani, due delle neo-promosse dalla Serie C che fanno ritorno nella categoria cadetta dopo assenze comunque brevi. Festa soprattutto a Chiavari, sia perché l’Entella gioca in casa a differenza dei siciliani, sia perché nello scorso campionato la Virtus fu vittima di quella che in Liguria ritengono ancora una grande ingiustizia, sanata però sul campo dall’Entella. Per il Venezia invece il ripescaggio c’è stato, salvando la categoria dopo il fallimento del Palermo e un finale dello scorso campionato decisamente turbolento, più fuori dal campo che dentro.

RISULTATI SERIE B, 1^ GIORNATA (OGGI)

Ore 18.00

Crotone Cosenza

Salernitana Pescara

Ore 21.00

Ascoli Trapani

Cittadella Spezia

Venezia Cremonese

Virtus Entella Livorno



