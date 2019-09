Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live (3^giornata, 15 settembre)

Presentiamo i risultati di Serie B per la terza giornata: anche il campionato cadetto ha osservato la sosta per le partite delle nazionali, e questo terzo turno è stato inaugurato dall’anticipo del venerdì e da altre cinque gare che sono state disputate sabato. Domenica 15 settembre dunque assisteremo a tre partite: siamo tornati al calendario tradizionale che avevamo conosciuto la scorsa stagione, il che significa che viene confermato il Monday Night e che oggi il calendario prevede due sfide alle ore 15:00, vale a dire Cosenza-Pescara e Crotone-Empoli. La chiusura del giorno è invece dedicata a Pisa-Cremonese, che andrà in scena alle ore 21:00; vedremo allora come cambierà la classifica di Serie B dopo queste partite, intanto possiamo andare a presentare i temi principali di questa terza giornata aspettando che le squadre scendano sul terreno di gioco.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI DOMENICA

I risultati di Serie B attesi per la terza giornata ci presentano scenari particolarmente interessanti: se dovessimo individuare la partita più importante parleremmo di quella dell’Arena Garibaldi, dove un Pisa ancora imbattuto (nei risultati e nei gol subiti) ospita una Cremonese che aveva terminato in ascesa la scorsa stagione, e che adesso va a caccia dei playoff e di un ritorno in Serie A atteso da tempo. Attenzione anche a quello che succederà allo Scida, dove è di stanza l’Empoli che è tra le principali candidate alla promozione diretta; due anni fa i toscani avevano dominato il torneo e puntano a ripetersi, ma rischiano contro un Crotone rinnovato e che vuole riscattare l’opaca stagione passata, nella quale ha anche rischiato di retrocedere. Al San Vito invece il Cosenza testa le sue ambizioni di playoff contro un Pescara che appare attrezzato per l’ennesimo salto di categoria degli ultimi anni, e che ha mostrato il suo potenziale offensivo rifilando quattro gol al Pordenone prima della sosta. Tra poco si va in campo: non resta allora che aspettare queste tre partite che daranno una nuova forma alla classifica di Serie B…

RISULTATI SERIE B, 3^ GIORNATA

ore 15:00 Cosenza-Pescara

ore 15:00 Crotone-Empoli

ore 21:00 Pisa-Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Entella 9

Perugia 7

Salernitana, Ascoli 6

Benevento, Pisa, Empoli, Crotone, Chievo 4

Spezia, Pordenone, Pescara, Cremonese, Venezia, Frosinone, Cittadella 3

Cosenza, Juve Stabia 1

Livorno, Trapani 0



