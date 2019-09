Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score 4^ giornata

Dopo l’anticipo di ieri sera, oggi sabato 21 settembre si entra nel vivo della quarta giornata, perché scopriremo ben otto risultati Serie B in questo nuovo turno del torneo 2019-2020. La Serie B settimana prossima vivrà un turno infrasettimanale, di conseguenza in questo turno il weekend offre un programma diverso dal solito. Ieri il già citato anticipo Frosinone Venezia, oggi ben otto incontri, domani solamente un posticipo. Ricordiamo allora subito quali saranno le partite della quarta giornata che ci daranno oggi un interessante quadro dei risultati Serie B: alle ore 15.00 ecco Benevento Cosenza, Cremonese Crotone, Empoli Cittadella, Juve Stabia Ascoli, Livorno Pordenone, Pescara Entella e Spezia Perugia, ben sette sfide per un pomeriggio ricchissimo, che sarà chiuso alle ore 18.00 dal posticipo Chievo Pisa.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

Che cosa ci potrebbero dire i risultati Serie B delle otto partite in programma oggi? Innanzitutto, potremmo identificare Pescara Entella come big-match del turno del campionato cadetto: i liguri sono capolista solitaria a punteggio pieno nella classifica di Serie B e sono dunque attesi oggi da un test assai significativo sul campo del Pescara, che è senza dubbio una delle squadre più accreditate nella lotta per la promozione. Le neo promosse in generale stanno facendo bene, anche Pisa e Pordenone si stanno mettendo in evidenza, con citazione speciale per i friulani che sono al debutto assoluto in Serie B. Oggi triplo appuntamento in trasferta per queste squadre emergenti: detto dell’Entella che sarà impegnata a Pescara, il Pordenone sarà invece di scena a Livorno ed infine il Pisa sarà protagonista del posticipo sul campo del Chievo.

RISULTATI SERIE B: 4^ GIORNATA

Ore 15.00

Benevento Cosenza

Cremonese Crotone

Empoli Cittadella

Juve Stabia Ascoli

Livorno Pordenone

Pescara Entella

Spezia Perugia

Ore 18.00

Chievo Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Entella 9

Pisa, Benevento, Perugia 7

Ascoli, Pordenone, Salernitana, Pescara 6

Empoli, Crotone 5

Chievo, Frosinone, Venezia 4

Spezia, Cremonese, Cittadella 3

Cosenza, Juve Stabia 1

Livorno, Trapani 0



