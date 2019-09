Diretta Pordenone Spezia/ Streaming video Rai: quote, regna l’equilibrio! (Serie B)

Pordenone Spezia, in diretta dalla Dacia Rena, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 13 settembre e rappresenta l’anticipo nella terza giornata del campionato di Serie B 2019-2020: si torna in campo dopo la sosta per le nazionali, e troviamo due squadre che in classifica hanno 3 punti avendo approcciato la stagione con sorti alterne. Il neopromosso Pordenone ha subito stupito gli addetti ai lavori vincendo nettamente contro il Frosinone, poi ha giocato una bella partita a Pescara uscendone sconfitto ma si presenta a questo appuntamento forte di 5 gol segnati e tante ambizioni, magari anche di inserirsi in zona playoff. La post season rappresenta l’obiettivo minimo per lo Spezia, che parte per l’ennesima volta sperando nella promozione: tuttavia i bianchi dopo aver dominato sul campo del Cittadella sono caduti in casa contro il Crotone, dimostrando ancora di dover fare i conti con una mancanza di continuità che è sempre stata determinante in negativo. Disponiamoci dunque nell’attesa della diretta di Pordenone Spezia; nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni dell’anticipo.

La diretta tv di Pordenone Spezia, trattandosi dell'anticipo del venerdì, sarà trasmessa dalla televisione di stato su Rai Sport o Rai Sport +, con la possibilità di seguire la partita di Serie B anche in diretta streaming video.

Attilio Tesser non dovrebbe cambiare per Pordenone Spezia: nel suo 4-3-1-2 ci saranno Barison e Bassoli a proteggere il portiere Bindi, mentre sulle corsie laterali spingeranno Almici da una parte e De Agostini dall’altra. In mezzo al campo la regia di Burrai, uno dei simboli di questa squadra, con il supporto delle due mezzali che dovrebbero essere Pobega e Gavazzi; Chiaretti agirà invece tra le linee nella posizione di trequartista, davanti cercano spazio Strizzolo e Candellone e almeno uno dei due potrebbe essere titolare, sostituendo Ciurria e piazzandosi al fianco di Monachello. Lo Spezia di Vincenzo Italiano gioca con un 4-3-3 nel quale Federico Ricci e Gyasi sono gli esterni offensivi nel tridente e partono ai lati della prima punta Galabinov; alle loro spalle ci sarà invece una zona mediana con Mora e Bartolomei a fare da mezzali aiutando l’impostazione di Matteo Ricci, difesa schierata in linea e comandata da capitan Terzi che agisce al fianco di Capradossi, i laterali saranno Vignali e Juan Ramos con il lituano Krapikas a difendere la porta.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Pordenone Spezia indicano un equilibrio totale: caso più unico che raro, le due squadre partono con lo stesso identico valore sulle loro vittorie, indicate dai segni 1 e 2. Nello specifico stiamo parlando di una quota pari a 2,75 volte quello che deciderete di mettere sul piatto; l’eventualità del pareggio, che è regolata dal segno X, vi permetterebbe di portare a casa una somma corrispondente a 2,95 volte quanto investito.



