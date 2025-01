DIRETTA PISA CARRARESE, DERBY TOSCANO!

Il derby toscano fra Pisa e Carrarese andrà a chiudere la ventunesima giornata giornata della Serie B lunedì 13 gennaio alle ore 20:30 con la diretta Pisa Carrarese. Continua la corsa di Pippo Inzaghi e i suoi per raggiungere una promozione nella massima serie che avrebbe del clamoroso. I pisani sono ora secondi in classifica, a tre punti dalla capolista Sassuolo e con cinque lunghezze di vantaggio nei confronti dello Spezia terzo. Il Pisa ha però subito una brutta battuta d’arresto due partite fa, perdendo per 1-0 contro il Modena, salvo poi rifarsi vincendo lo scontro al vertice con il Sassuolo e il match contro la Sampdoria.

DIRETTA/ Carrarese Cesena (risultato finale 2-0): Shpendi trova il raddoppio! (Serie B, 29 dicembre 2024)

Gli ospiti, seppur più in basso in classifica, sono la grande sorpresa del girone d’andata. La squadra di Calabro infatti, dopo un pessimo avvio nelle primissime giornate, ha avuto uno sprint straordinario che l’ha portata ad essere ottava in classifica con ben 27 punti, entrando per la prima volta in stagione in zona playoff. Ora la Carrarese ha raggiunto una striscia di cinque risultati utili consecutivi, e non vuole certo fermarsi adesso. Nel match di andata trionfò proprio la Carrarese grazie ad una rete in zona Cesarini di Devid Bouah.

Video Sampdoria Carrarese (1-1)/ Gol e highlights del match: pari al Marassi (Serie B, 26 dicembre 2024)

DIRETTA PISA CARRARESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pisa Carrarese sarà visibile in diretta su DAZN, che detiene per questa stagione i diritti del campionato cadetto. Il match sarà inoltre visibile in streaming su dispositivi mobili, tablet e smart TV.

PISA CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Pisa Carrarese. Il Pisa dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1: Semper in porta, difesa composta da Rus, A. Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo Idrissa Touré e Angori sulle fasce, con M. Marin e Piccinini centrali. In avanti Tramoni e Moreo supporteranno la punta Lind.

DIRETTA/ Sampdoria Carrarese (risultato finale 1-1): pari di Veroli (Serie B 26 dicembre 2024)

La Carrarese risponde con lo stesso modulo: Bleve in porta, difesa con Oliana, Illanes e Zanon. Cicconi e Bouah sulle fasce, Schiavi e Zuelli in mezzo. In attacco Cherubini e Shpendi a supporto di Cerri.

DIRETTA PISA CARRARESE, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse per la diretta Pisa Carrarese la squadra di Pippo Inzaghi è nettamente favorita con una quota di 1.70. La vittoria degli ospiti sarà invece in un range tra 4.90 e 5.20 mentre il pareggio è dato a 3.50. Entrambe le squadre si caratterizzano per un’ottima produzione offensiva, quindi occhio all’over 2.5 a 2.20 e all’opzione di Gol per entrambe le squadre quotata a 2.00.