Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 1^ giornata (13 agosto)

RISULTATI SERIE B: OGGI UN TRIS DI PARTITE!

I risultati Serie B, dopo l’antipasto del primo anticipo di ieri sera, tornano oggi, sabato 13 agosto 2022, perché l’appuntamento con il campionato di calcio di Serie B 2022-2023 è con altri tre anticipi della prima giornata, che vivrà dunque in serata tantissime emozioni. Si comincia già prima di Ferragosto, sulla scia dell’esperto della Serie A, nonostante a dire il vero la Serie B non osserverà alcuna sosta particolare per i Mondiali Qatar 2022, ma questa partenza anticipata potrà aiutare a ridurre il numero dei turni infrasettimanali.

Andiamo però ricordare subito quali saranno le tre partite che ci terranno compagnia oggi per i risultati Serie B: gli orari sono quelli estivi, dunque si comincerà alle ore 20.45 e ci saranno solamente incontri in prima serata, per la precisione Cittadella Pisa, Como Cagliari e Palermo Perugia. Naturalmente queste partite daranno un primo parziale volto anche alla classifica di Serie B, che per ora vede solo il verdetto di Parma Bari di ieri.

RISULTATI SERIE B: SI RIPARTE

In copertina per i risultati Serie B, naturalmente per quanto riguarda le partite in programma stasera nella prima giornata, proviamo a mettere il Pisa e il Palermo. Per i nerazzurri toscani naturalmente fa fede il cammino nello scorso campionato di Serie B, con il terzo posto a pari merito con il Monza alle spalle delle due promosse Lecce e Cremonese e poi i playoff decisi solamente nei tempi supplementari della finale in favore proprio del Monza. La promozione quindi per il Pisa è sfuggita sul filo di lana, è lecito attendersi i toscani ancora protagonisti.

Il Palermo invece è una neopromossa della Serie C con ambizioni notevoli, che potremmo magari paragonare proprio a quelle del Monza un paio di anni fa. Staremo a vedere se il Palermo saprà imitare questo esempio o magari fare addirittura meglio, se ottenesse il doppio salto in avanti consecutivo, di certo per il momento il Palermo si candida ad essere una delle squadre più attese della nuova Serie B, magari la possibile rivelazione sorpresa – o forse nemmeno troppo a sorpresa.

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 1^ GIORNATA

ore 20.45

Cittadella Pisa

Como Cagliari

Palermo Perugia











