RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Venezia sogna al Mapei, diretta gol live score (22 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE B: L’ALTRA PARTITA

Concentriamo adesso la nostra attenzione su Reggiana Venezia, che sarà la seconda partita della domenica per i risultati di Serie B. Sicuramente al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sarà attesa soprattutto per gli ospiti del Venezia di mister Paolo Vanoli, che hanno avuto un ottimo inizio di stagione e con la vittoria contro il Parma prima della sosta hanno rafforzato la propria posizione nella corsa non solo ai playoff, ma anche alle prime due posizioni che naturalmente a fine campionato varranno la promozione diretta in Serie A.

Il Venezia quindi può provare a sognare in grande, mentre la Reggiana di mister Alessandro Nesta ha un orizzonte più normale per una formazione che è neopromossa dalla Serie C. Gli emiliani arrivano da un buon pareggio contro il Bari, hanno finora raccolto 8 punti in classifica soprattutto a colpi di segni X (ben cinque pareggi fino ad oggi) e naturalmente con un bel risultato contro il Venezia migliorerebbero la loro classifica e si rafforzerebbero anche in termini di autostima e personalità. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DUE POSTICIPI!

I risultati Serie B ci faranno compagnia anche oggi, domenica 22 ottobre 2023, perché nelle prossime ore la decima giornata del campionato di Serie B 2023-2024 ci proporrà due posticipi, che renderanno più completa la classifica di Serie B, sebbene naturalmente si debba tenere conto delle varie partite ancora da recuperare (le prime due si giocheranno martedì) e anche del posticipo del lunedì che ancora manca per completare questo turno che sancisce la ripartenza della Serie B dopo la seconda sosta per le Nazionali.

Si tratta di un turno che possiamo certamente definire “spezzatino”, essendo spalmato su ben quattro giorni a cominciare dall’anticipo di venerdì, per un totale di ben sei fasce orarie differenti. In effetti, non saranno in contemporanea le due partite che nelle prossime ore ci regaleranno i risultati Serie B della domenica per la decima giornata della cadetteria: si comincerà alle ore 16.15 con Sampdoria Cosenza, mentre alle ore 18.30 l’appuntamento sarà con Reggiana Venezia.

RISULTATI SERIE B: FOCUS SULLA SAMPDORIA

I riflettori dei risultati Serie B oggi saranno puntati in maniera speciale su una Sampdoria che è clamorosamente in crisi. Il -2 di penalizzazione per le note peripezie societarie non ha aiutato, però evidentemente il problema è ormai soprattutto di campo per Andrea Pirlo, che sta avendo enormi difficoltà alla guida dei blucerchiati. I punti “sul campo” sono infatti appena 6, una miseria dopo nove giornate per quella che doveva essere la corazzata della Serie B ed invece ha raccolto soltanto una vittoria, tre pareggi e ben cinque sconfitte. Ad oggi, la Sampdoria sarebbe addirittura retrocessa in Serie C.

Per di più, l’unica vittoria risale al colpo sul campo della Ternana alla prima giornata, sabato 19 agosto scorso: sembrava lo squillo che annunciava la marcia della big più attesa, è diventata l’unica gioia di un cammino che da quel momento in poi è diventato per la Sampdoria una vera e propria Via Crucis sportiva. In trasferta sono comunque arrivati altri tre pareggi, compreso quello a Parma: il dramma è a Marassi, dove incredibilmente finora la Sampdoria ha sempre perso. Non c’è più tempo da perdere, già da oggi contro il Cosenza bisogna “espugnare” il Ferraris se il Doria vuole rilanciarsi…

RISULTATI SERIE B, 10^ GIORNATA

ore 16.15 Sampdoria Cosenza

ore 18.30 Reggiana Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Parma 23

Catanzaro 21

Palermo 19

Venezia 18

Cosenza, Como 14

Brescia, Cremonese, Cittadella, Modena, Südtirol 13

Pisa, Ascoli 12

Bari 11

Reggiana 8

Ternana, Spezia 6

FeralpiSalò 5

Sampdoria (-2) 4

Lecco 1











