Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score (11^ giornata, 12 dicembre)

RISULTATI SERIE B, VITTORIE PER MONZA E CHIEVO NEGLI ANTICIPI

I risultati Serie B ci regaleranno un sabato 12 dicembre 2020 a dir poco ricchissimo, perché l’undicesima giornata che è cominciata ieri con ben due anticipi vivrà nelle prossime ore le rimanenti otto partite, senza posticipi alla domenica e men che meno al lunedì, quando invece sarà già tempo per pensare al successivo turno infrasettimanale. Da qui alla fine del mese infatti la Serie B 2020-2021 ci proporrà la bellezza di sei giornate, giocando sempre sia nei weekend sia in turno infrasettimanale. Settimane che potrebbero dunque cambiare in modo significativo anche il volto della classifica di Serie B; andiamo allora a scoprire che cosa ci attende nelle prossime ore per quanto riguarda i risultati Serie B. Si comincerà alle ore 14.00 con ben sei partite: Brescia Salernitana, Cosenza Reggiana, Cremonese Ascoli, Entella Empoli, Lecce Frosinone e Pisa Pordenone; alle ore 16.00 il primo posticipo sarà Pescara Vicenza, infine l’11^ giornata si chiuderà alle ore 18.00 con Cittadella Spal.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LA LOTTA AL VERTICE

Presentando i risultati Serie B per l’undicesima giornata, dobbiamo logicamente osservare che scenderanno in campo oggi gran parte delle squadre che sono ai vertici della classifica di Serie B, a cominciare dalla capolista Salernitana. I campani sono attesi dalla trasferta di Brescia, contro le Rondinelle lombarde che a dire il vero erano a loro volta attese nella lotta per la promozione, ma hanno avuto un inizio di campionato complicato, che neanche il pareggio nel recupero con la Cremonese ha fatto svoltare. L’occasione potrebbe essere oggi, d’altro canto se invece vincesse la Salernitana, il messaggio sarebbe molto chiaro per tutte le inseguitrici della capolista. Tra di esse, la squadra più in forma in questo momento è ragionevolmente la Spal, di conseguenza c’è grande attesa per il posticipo che chiamerà in causa i ferresi alle ore 18.00 al Tombolato di Cittadella, sul campo di una solida realtà della Serie B. Anche in questo caso, il risultato ci dirà molto su entrambe le formazioni…

RISULTATI SERIE B, 11^ GIORNATA

Ore 14.00

Brescia Salernitana

Cosenza Reggiana

Cremonese Ascoli

Entella Empoli

Lecce Frosinone

Pisa Pordenone

Ore 16.00

Pescara Vicenza

Ore 18.00

Cittadella Spal

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 23

Spal 21

Lecce, Empoli, Frosinone 19

Venezia 18

Monza 17

Chievo 17

Cittadella 14

Pordenone 13

Reggiana 11

Brescia, Reggina, Pisa 10

Vicenza, Cosenza 10

Cremonese 8

Pescara 7

Ascoli, Entella 5



