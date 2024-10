RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SEI PARTITE PER IL TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie B ci proporranno una serata decisamente ricca con ben sei partite oggi, martedì 29 ottobre 2024, per aprire l’undicesima giornata, che sarà un turno infrasettimanale del campionato di Serie B 2024-2025, che già ne aveva vissuto uno alla fine di agosto. Adesso dunque stiamo vivendo un’altra settimana molto intensa per la classifica di Serie B, con tre giornate nello spazio di una decina di giorni, che potrebbero aiutare a chiarirci le idee su un torneo sempre molto equilibrato.

Risultati Serie B, classifica/ diretta gol live score: terminate le parite (oggi 27 ottobre 2024)

Osserviamo innanzitutto che l’orario di riferimento per i risultati Serie B oggi sarà sempre quello delle ore 20.30, quando avranno inizio tutte le sei partite del giorno. Un piatto davvero ricco, che comprenderà Bari Carrarese, Brescia Spezia, Juve Stabia Sassuolo, Modena Cremonese, Reggiana Cosenza e Salernitana Cesena, in attesa che il turno si completi domani, quando naturalmente potremo seguire i rimanenti quattro incontri.

Risultati Serie B, classifica/ Il Sassuolo adesso è secondo! Diretta gol live score (oggi 26 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

Potremmo identificare Juve Stabia Sassuolo come big-match del martedì per quanto riguarda i risultati Serie B. Questo per merito innanzitutto dei padroni di casa campani, perché le Vespe si stanno rendendo protagoniste di un campionato finora più che buono e hanno 15 punti in classifica, quindi sarebbero in zona playoff, che ovviamente non è poco per una neopromossa dalla Serie C, che nella scorsa giornata ha pareggiato sul campo del Cosenza e ora torna ad avere la spinta del pubblico amico, anche se per una partita assai difficile.

Notizie ancora migliori per il Sassuolo, che arriva infatti dalla vittoria nel derby contro il Modena. Gli emiliani d’altronde sono scesi dalla Serie A e sono tra le formazioni più accreditate nella lotta per la promozione: finora il secondo posto conferma la bontà del cammino del Sassuolo, ma la strada è molto lunga e già il test di oggi a Castellammare di Stabia potrebbe dare risposte significative sul livello del Sassuolo, che vuole continuare a rimanere ai vertici.

Risultati serie B, classifica/ Colpo esterno della Cremonese! Diretta gol live score (oggi 20 ottobre 2024)

RISULTATI SERIE B, 11^ GIORNATA

ore 20.30

Bari Carrarese

Brescia Spezia

Juve Stabia Sassuolo

Modena Cremonese

Reggiana Cosenza

Salernitana Cesena

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 23

Sassuolo 21

Spezia 20

Cremonese 17

Palermo, Juve Stabia 15

Cesena, Sampdoria 14

Brescia 13

Catanzaro, Bari, Sudtirol, Reggiana, Mantova 12

Carrarese, Salernitana 11

Modena 10

Cittadella 8

Cosenza (-4), Frosinone 7