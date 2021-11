Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 12^ giornata, 6 novembre

RISULTATI SERIE B: ANCHE OGGI GRANDI SCONTRI!

I risultati Serie B saranno oggi, sabato 6 novembre, grandi protagonisti grazie a ben sei partite in programma per la dodicesima giornata del campionato cadetto 2021-2022. Si avvicina la sosta per le Nazionali, che anche la Serie B ultimamente osserva, ma prima naturalmente c’è da vivere un weekend che è già cominciato ieri con il primo anticipo Cosenza Reggina, mai banale derby calabrese, che culminerà domani con tre posticipi di notevole interesse, ma che oggi ci proporrà la maggior parte delle partite, da seguire dunque con l’attenzione che meritano.

Andiamo allora a presentare queste sei sfide che ci attendono oggi per i risultati Serie B: si comincerà alle ore 14.00 con Alessandria Ternana, Ascoli Vicenza, Como Perugia e Cremonese Spal, seguite alle ore 16.15 dal primo posticipo Brescia Pordenone e alle ore 18.30 da Benevento Frosinone. La classifica di Serie B è ancora cortissima per quasi tutta la sua interezza (nove punti dal primo posto al sedicesimo), vedremo dunque quale aspetto assumerà stasera.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Partite quindi tutte intriganti, perché può bastare davvero poco per ribaltare le gerarchie, tuttavia potremmo scegliere Benevento Frosinone come big-match del sabato tra i risultati Serie B. I padroni di casa campani completeranno una doppietta di partite consecutive allo stadio Vigorito, ma certamente l’allenatore del Benevento Fabio Caserta punterà su un epilogo ben diverso rispetto alla sconfitta casalinga di lunedì contro il Brescia, per rilanciarsi immediatamente nella lotta ai vertici della classifica.

Il Benevento infatti ha 19 punti, mentre il Frosinone è salito a quota 18 grazie al successo casalingo contro il Crotone nella scorsa giornata di campionato. Basta dunque dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza di Benevento Frosinone in questo equilibratissimo torneo di Serie B 2021-2022: i ciociari puntano al sorpasso che li lancerebbe ai vertici della graduatoria, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa succederà, anche se dovremo aspettare qualche ora in più essendo il posticipo delle 18.30.

RISULTATI SERIE B, 12^ GIORNATA: CLASSIFICA, PARTITE E ORARI

Ore 14.00

Alessandria Ternana

Ascoli Vicenza

Como Perugia

Cremonese Spal

Ore 16.15

Brescia Pordenone

Ore 18.30

Benevento Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Pisa, Reggina 22

Brescia 21

Lecce 20

Benevento 19

Frosinone, Cremonese 18

Perugia, Monza 17

Parma, Como, Cittadella 16

Ascoli 15

Cosenza 14

Spal, Ternana 13

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3



