Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, 13^ giornata (24 novembre)

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, i risultati di Serie B tornano a farci compagnia: siamo arrivati alla 13^ giornata del campionato cadetto e come sempre, domenica 24 novembre, saranno tre le partite cui assisteremo e che ci lanceranno verso il Monday Night. Nello specifico, Ascoli Cosenza e Cittadella Pisa si giocano alle ore 15:00 mentre il posticipo serale, alle ore 21:00, sarà Spezia Frosinone. La classifica di Serie B è ancora in fase di definizione: la comanda il Benevento, ma ormai siamo abituati ad assistere ad una corsa per i playoff incerta e nella quale tante squadre si possono inserire o restarne tagliate fuori dopo un buon avvio di stagione. Così è anche per quanto riguarda la lotta per la salvezza. Non resta allora che aspettare che si giochino queste partite per valutare quali saranno i risultati di Serie B di questa domenica e, appunto, come cambierà di conseguenza la classifica dell’appassionante campionato cadetto.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

Delle sei squadre coinvolte oggi nei risultati di Serie B, quella messa meglio è il Cittadella: i veneti sono reduci dalla bella vittoria di Perugia con cui hanno operato il sorpasso ai danni degli umbri e si sono presi il terzo posto, rilanciandosi verso una promozione diretta che l’anno scorso è sfuggita soltanto nella finale di ritorno. Segnali di risveglio da parte del Pisa che, battendo lo Spezia in un match delicatissimo, si è staccato dalla zona retrocessione ma rimane comunque coinvolto in ambito playout; a conferma di quanto la situazione sia incerta possiamo notare che i toscani sono dodicesimi ma a 2 punti dai playoff, mentre il margine sugli spareggi per la retrocessione è di una sola lunghezza. Ancora più paradossale la situazione dell’Ascoli, nono e con un punto da recuperare per entrare nella zona playoff ma allo stesso tempo a 2 punti dal quindicesimo posto della Cremonese (almeno per come i grigiorossi erano entrati nella 13^ giornata). Insomma: una situazione ancora tutta da sbrogliare, in questo momento una vittoria può fare tutta la differenza del mondo e allora vedremo cosa succederà in campo.

RISULTATI SERIE B: 13^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli Cosenza

ore 15:00 Cittadella Pisa

ore 21:00 Spezia Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 28

Pordenone 22

Crotone 21

Pescara, Cittadella 20

Perugia 19

Chievo, Salernitana, Empoli 18

Ascoli, Frosinone, Venezia 17

Pisa, Entella, Cremonese 16

Juve Stabia 14

Cosenza, Spezia 12

Livorno, Trapani 10



