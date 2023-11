Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: vince il Catanzaro! (14^ giornata, 26 novembre 2023)

RISULTATI SERIE B: PARI TRA TERNANA E PALERMO

Terminato anche il secondo tempo delle partite iniziate alle ore 16.15, analizziamo quindi i risultati di Serie B più recenti e la situazione della classifica per questa quattordicesima giornata del campionato cadetto. Allo Stadio Nicola Ceravolo il Catanzaro batte il Cosenza per 2 a 0 trovando il gol del raddoppio nella ripresa con Biasci al 53′. Allo Stadio Libero Liberati le formazioni di Ternana e Palermo non vanno invece oltre all’1 a 1 dato che nel corso del secondo tempo i rossoverdi pervengono al pareggio ripristinando l’equilibrio con la rete firmata da Casasola al 64′, su suggerimento di Lucchesi, e nonostante l’espulsione poi rimediata da Corrado per doppia ammonizione. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AVANTI ANCHE IL CATANZARO

Il primo tempo delle partite cominciate alle ore 16.15 si è concluso da qualche istante ed analizziamo quindi gli ultimi risultati di Serie B per questa domenica valida per il quattordicesimo turno di campionato. In Calabria il Catanzaro sta battento il Cosenza per 1 a 0 grazie alla rete messa a segno da Iemmello, su assist di Katseris, intorno al 12′. In Umbria punteggio speculare per il Palermo che sta vincendo per 1 a 0 in trasferta contro la Ternana per merito della rete siglata da Lucioni con un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto dal suo compagno Stulac. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere le due partite che caratterizzeranno la domenica in compagnia dei risultati di Serie B. Abbiamo parlato del derby calabrese e abbiamo analizzato la situazione del Palermo, ci resta quindi da spendere qualche parola in più sulla Ternana, che oggi pomeriggio ospita i rosanero siciliani allo stadio Libero Liberati. La situazione è decisamente critica dopo appena 7 punti raccolti in classifica in tredici giornate, praticamente alla media di mezzo punto per partita, con una sola vittoria più quattro pareggi a fronte di ben otto sconfitte.

Naturalmente è un ritmo da retrocessione e di conseguenza la Ternana avrebbe bisogno di invertire il trend negativo fin da subito, magari approfittando di un Palermo in difficoltà, che ha perso ben tre delle ultime quattro partite giocate dai rosanero, che però dai contro oggi arrivano in Umbria affamati di riscatto. Adesso però basta parole, perché a parlare dovranno essere i campi coinvolti per i risultati di Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE B: IL DERBY CALABRESE

Mentre si avvicina l’appuntamento con le partite per i risultati di Serie B, naturalmente attira la nostra attenzione anche il bel derby calabrese Catanzaro Cosenza, a maggior ragione considerando che probabilmente entrambe le squadre sono più in alto in classifica rispetto a quanto ci si potesse attendere da una neopromossa come il Catanzaro e una squadra che l’anno scorso si salvò a fatica come il Cosenza. Naturalmente il cammino è ancora lungo, però per adesso entrambe le formazioni calabresi possono puntare ai playoff per la promozione in Serie A e quindi il derby di oggi potrebbe dirci ci avrà la possibilità di rendere ancora più concreti questi sogni di gloria.

Tutto questo senza eccessive pressioni, perché per Catanzaro e Cosenza questo sarebbe un sogno, però naturalmente adesso le due piazze cominciano ad ingolosirsi, senza contare che un derby è una partita mai banale, che nessuno vuole perdere: che cosa succederà quindi oggi pomeriggio allo stadio Nicola Ceravolo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE B: SI COMPLETA LA 14^ GIORNATA

I risultati Serie B hanno ancora qualcosa da dirci oggi, domenica 26 novembre 2023, per completare la quattordicesima giornata del campionato cadetto. La Serie B 2023-2024 è infatti ripartita dopo la sosta e ha già offerto gran parte degli incontri per questo turno di fine novembre che però ha ancora in programma due posticipi prima di andare definitivamente in archivio e lasciare il posto ai due recuperi di martedì, che finalmente colmeranno tutte le lacune che erano state create dalla difficile estate del calcio italiano.

Ricordiamo allora che cosa ci attende nelle prossime ore per i risultati Serie B della quattordicesima giornata e per la classifica del torneo cadetto: per entrambi gli incontri il fischio d’inizio sarà in contemporanea alle ore 16.15, per la precisione parliamo del derby calabrese Catanzaro Cosenza e di Ternana Palermo, quindi con l’Italia centro-meridionale al centro dell’attenzione nella domenica pomeriggio di Serie B.

RISULTATI SERIE B, FOCUS SUL PALERMO

Possiamo scegliere il Palermo come squadra da mettere in evidenza per l’analisi di quanto ci attende nella domenica in compagnia dei risultati Serie B. Fino a questo momento i rosanero di mister Eugenio Corini sono stati senza dubbio protagonisti di un buon campionato in piena zona playoff, adesso però siamo ormai oltre il primo terzo del campionato e allora vorremmo capire se il Palermo può puntare anche ai primi due posti e di conseguenza alle promozioni immediate oppure se l’obiettivo realistico dovrà essere appunto la qualificazione per i playoff promozione.

Poche settimane fa non avremmo avuto dubbi ad indicare orizzonti di gloria per il Palermo, ma tre sconfitte nelle ultime quattro partite giocate hanno determinato evidentemente una sosta piuttosto brusca per i rosanero, che hanno vinto solamente il recupero contro il Brescia in mezzo a scivoloni dolorosi come quello sul campo della Sampdoria ma soprattutto in due partite casalinghe che avrebbe dovuto sfruttare meglio, prima contro il Lecco e poi contro il Cittadella. Oggi c’è la sfida contro il fanalino di coda Ternana, ogni risultato diverso da una sconfitta sarebbe francamente una delusione.

RISULTATI SERIE B, 14^ GIORNATA

ore 16.15

RISULTATO FINALE Catanzaro Cosenza 2 – 0

RISULTATO FINALE Ternana Palermo 1 – 1

CLASSIFICA SERIE B

Parma, Venezia 30

Cremonese 25

Como, Catanzaro, Palermo 24

Modena 23

Cittadella 22

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 17

Sampdoria (-2), Sudtirol, Reggiana 16

Brescia 14

Ascoli 13

Lecco 12

Spezia 10

Ternana 8

Feralpisalò 7











