Risultati Serie B, classifica/ Si scende in campo! Diretta gol live score (oggi 2 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA

Eccoci, tutto è pronto per le ben cinque partite delle ore 14.00 che segneranno naturalmente un appuntamento fondamentale con i risultati Serie B per questa quindicesima giornata del campionato cadetto. Giocano tutte oggi le ultime tre formazioni della classifica di Serie B, di conseguenza ci attende un sabato delicato anche nella lotta salvezza. Si sta rivelando molto complicato il campionato d’esordio della FeralpiSalò in Serie B, come poteva essere tutto sommato prevedibile, ma soffrono tanto anche due piazze come la Ternana e lo Spezia, più abituate a palcoscenici di livello, per i liguri anche in Serie A negli anni scorsi.

Proprio lo Spezia avrà la sfida più impegnativa, dovendo giocare contro la capolista Parma, ma sarà dura anche per la Ternana la trasferta sul campo del Cosenza, infine sappiamo che il fattore campo è un concetto relativo per la FeralpiSalò, che dovrà provare a fermare un Cittadella in zona playoff. Ci dirà naturalmente il campo che cosa succederà oggi, noi adesso cediamo la parola ai protagonisti per il sabato in compagnia dei risultati di Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS CREMONESE

Abbiamo naturalmente parlato delle due capolista per cominciare a presentare quanto ci attenderà oggi per i risultati Serie B, ma un’altra squadra che merita di finire sotto i riflettori è sicuramente la Cremonese, che ha vissuto settimane non sempre facili in questi primi tre mesi della stagione, ha infatti già cambiato allenatore ma adesso sembra essere finalmente decollata. Per molto tempo la Cremonese ha fatto bene in trasferta e male in casa, tanto che ci sono state addirittura quattro vittorie lontane dallo stadio Zini prima di festeggiare anche davanti ai propri tifosi con il 3-0 rifilato allo Spezia domenica 5 novembre.

Adesso però il momento di forma è eccellente, perché i grigiorossi hanno vinto le ultime quattro partite giocate, due in trasferta dove continuano ad andare forte e finalmente anche altrettante in casa. Oggi l’appuntamento è con Pisa Cremonese: in trasferta il bilancio è addirittura di cinque vittorie e un pareggio per i grigiorossi, migliore squadra del campionato, i nerazzurri toscani quindi sono avvisati… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI SEI PARTITE

Sarà un grande sabato oggi, 2 dicembre 2023, in compagnia dei risultati Serie B per la quindicesima giornata del campionato cadetto. Infatti, grazie ai due recuperi disputati martedì, la Serie B 2023-2024 vede per la prima volta tutte le squadre con lo stesso numero di partite giocate, anche se ovviamente nel frattempo c’è stato l’anticipo Palermo Catanzaro che dà una partita in più a siciliani e calabresi fino a quando non si giocheranno le altre partite di questo turno che apre il mese di dicembre, il quale ci porterà alla fine del girone d’andata.

Andiamo allora a scoprire in maggiore dettaglio quali saranno le partite che ci attendono oggi pomeriggio per i risultati Serie B della quindicesima giornata del campionato cadetto. La fascia principale sarà come al solito alle ore 14.00, quando si giocheranno ben cinque partite che saranno Cosenza Ternana, FeralpiSalò Cittadella, Modena Reggiana, Pisa Cremonese e Venezia Ascoli, poi alle ore 16.15 avremo il posticipo Spezia Parma per completare il sabato, in attesa dei tre posticipo della domenica per una classifica di Serie B finalmente senza asterischi.

RISULTATI SERIE B: LE CAPOLISTA

Presentando i risultati Serie B per questo ricco sabato di campionato, possiamo naturalmente osservare che nelle prossime ore giocheranno entrambe le due capolista nella classifica di Serie B a pari merito a quota 30 punti. Prima il Venezia, che arriva dall’esaltante successo esterno per 0-3 a Bari e vuole quindi continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo, sfruttando un turno potenzialmente favorevole ai lagunari, che infatti giocheranno in casa contro l’Ascoli per issarsi almeno per un paio d’ore al primo posto solitario e magari aggiungere pressione sul Parma, che sarà protagonista del posticipo.

Gli emiliani infatti giocheranno contro lo Spezia, che fino a questo momento è una delle grandi deluse del campionato: il Parma arriva dal pareggio acciuffato nel finale nel derby contro il Modena, che ha permesso al Venezia l’aggancio in vetta. Naturalmente l’obiettivo fondamentale è restare fra le prime due per assicurarsi la promozione immediata alla fine del campionato, ma il cammino è ancora lungo e allora ciò che più conta per il Parma è tornare subito a vincere, per non rinvigorire le speranze delle inseguitrici.

RISULTATI SERIE B: 15^ GIORNATA

ore 14.00

Cosenza Ternana 0-0

FeralpiSalò Cittadella 0-0

Modena Reggiana 0-0

Pisa Cremonese 0-0

Venezia Ascoli 0-0

ore 16.15

Spezia Parma

CLASSIFICA SERIE B

Parma, Venezia 30

Catanzaro 27

Cremonese, Como 25

Palermo 24

Modena 23

Cittadella 22

Cosenza 19

Bari 18

Pisa, Sudtirol 17

Sampdoria (-2), Reggiana 16

Brescia 15

Ascoli, Lecco 13

Spezia 10

Ternana 8

Feralpisalò 7











