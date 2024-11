RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PARLIAMO DELLA SAMPDORIA

La Sampdoria è sempre una squadra al centro dell’attenzione quando scende in campo per i risultati Serie B, allora diciamo qualcosa sui blucerchiati in attesa della partita di Marassi contro il Catanzaro. Sappiamo che questo campionato era cominciato in salita per la Sampdoria, tanto da portare all’esonero di Andrea Pirlo dopo sole tre giornate e alla sua sostituzione con Andrea Sottil. In effetti, dopo un avvio con due soli punti nelle prime cinque giornate, la Sampdoria sembrava avere finalmente spiccato il volo con quattro vittorie in cinque partite fra la sesta e la decima giornata, prima di un nuovo rallentamento con due pareggi e altrettante sconfitte nelle ultime quattro partite disputate.

Di fatto possiamo considerare già sfumato il sogno di lottare per la promozione diretta, adesso però la Sampdoria deve tornare a marciare a ritmi alti per rientrare almeno nella zona playoff e per evitare ogni rischio di essere risucchiata addirittura nella lotta per la salvezza. La vittoria d’altronde manca dal 27 ottobre: i doriani riusciranno a chiudere novembre con almeno una vittoria? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SCOPRIAMO LE CINQUE PARTITE DI OGGI

Oggi, sabato 30 novembre 2024, si chiude il mese in ampia compagnia dei risultati Serie B, dal momento che ci saranno da seguire ben cinque partite valide per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2024-2025, che per il momento è caratterizzato soprattutto dal deciso allungo di tre squadre in vetta alla classifica, tanto che qualcuno ipotizza addirittura la possibilità che alla fine del campionato possano essere inutili i playoff – anche se per far avverare questa opzione servirà un margine di almeno 15 punti fra la terza e la quarta, quindi non è un obiettivo facile.

In realtà il Sassuolo ha già giocato ieri, mentre Pisa e Spezia scenderanno in campo domani, per cui oggi sarà protagonista dei risultati Serie B quello che potremmo definire come il “resto del gruppo”. Scopriamo quindi quello che ci attende, a cominciare dalle quattro partite in contemporanea alle ore 15.00, cioè Brescia Bari, Cittadella Juve Stabia, Sampdoria Catanzaro e Sudtirol Cremonese, mentre il posticipo delle ore 17.15 sarà il “quasi derby” Mantova Modena.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SULLA CREMONESE

La squadra più in alto nella classifica di Serie B fra tutte quelle che giocheranno oggi sarà la Cremonese, per cui spendiamo adesso qualche parola in più proprio sui grigiorossi lombardi, che sono attesi allo stadio di Bolzano per i risultati Serie B. Non sono mancati i colpi di scena nella stagione della Cremonese, che infatti aveva esonerato Giovanni Stroppa per affidarsi a Eugenio Corini, salvo tornare sui propri passi dopo poche giornate, richiamando proprio Stroppa alla guida della prima squadra.

In tutti questi alti e bassi, la Cremonese è comunque in zona playoff, rafforzata dalla vittoria contro il Frosinone nella partita che ha segnato il ritorno di Stroppa, però non sta reggendo il passo delle scatenate leader, quindi servirebbe fare di meglio, ipotizzando naturalmente che l’obiettivo sia la promozione in Serie A per chi l’anno scorso fu quarto in stagione in regolare e si fermò poi alla finale dei playoff persa contro il Venezia. La Cremonese saprà tornare da Bolzano con tre punti? Lo dirà il campo…

RISULTATI SERIE B, 15^ GIORNATA

ore 15.00

Brescia Bari

Cittadella Juve Stabia

Sampdoria Catanzaro

Sudtirol Cremonese

ore 17.15

Mantova Modena

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 34

Spezia, Pisa 30

Cesena 22

Cremonese 21

Bari 20

Brescia, Juve Stabia, Palermo 18

Mantova 17

Catanzaro, Carrarese, Sampdoria 16

Cosenza (-4), Modena, Reggiana 15

Sudtirol, Salernitana 13

Cittadella 12

Frosinone 10