RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ L’ingarbugliata lotta salvezza, diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA SALVEZZA

Detto che il posticipo di domani sera Perugia Venezia sarà fondamentale in tal senso, senza dubbio oggi i risultati Serie B ci regaleranno già indicazioni molto importanti anche per quanto riguarda la lotta salvezza. Giocheranno infatti nelle prossime ore quattro delle cinque squadre che attualmente sono in zona retrocessione o almeno playout, cioè Cittadella, Spal, Cosenza e Como, quindi umbri e lagunari seguiranno con grande attenzione i verdetti dai campi delle loro rivali per la salvezza.

Fermo restando che le distanze sono molto brevi e con una buona striscia di risultati si potrebbe addirittura pensare ai playoff, che sono ancora vicini anche per le squadre di coda in classifica. Spicca forse la presenza del Cittadella, che nel corso degli ultimi anni ci ha abituati ad essere protagonista nelle posizioni più nobili e oggi ospita il Sudtirol per rilanciarsi. Impegno casalingo anche per il Cosenza contro l’Ascoli, la Spal sarà in trasferta nel derby emiliano contro il Parma ed infine per il Como l’impegno odierno sarà sul campo della Ternana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE OGGI!

I risultati Serie B saranno grandi protagonisti oggi, domenica 18 dicembre 2022: è il giorno della finale dei Mondiali, ma è pure il giorno di ben sette partite per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023, penultimo turno del girone d’andata che poi terminerà il giorno di Santo Stefano. Naturalmente la finale impone delle accortezze, le partite non si sovrapporranno e saranno tutte o prima o dopo del grande evento in Qatar.

Andiamo allora a presentare tutti gli appuntamenti che oggi ci daranno il quadro dei risultati Serie B per la diciottesima giornata: dopo i due anticipi di ieri, il grosso delle partite sarà alle ore 14.00, quando prenderanno il via Cittadella Sudtirol, Cosenza Ascoli, Modena Benevento, Parma Spal e Ternana Como, mentre i due posticipi saranno alle ore 18.45 il “derby” delle isole Palermo Cagliari e alle ore 20.45 Genoa Frosinone, infine ricordiamo che domani sera ci sarà Perugia Venezia per completare la classifica di Serie B al termine di questa giornata.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Nella nostra panoramica sui risultati Serie B, spendiamo adesso qualche parola in più circa la capolista Frosinone, anche perché la formazione ciociara sarà protagonista del grande posticipo di prima serata a Marassi, sul campo del Genoa che occupa la quarta posizione e naturalmente cercherà la vittoria per salire ancora più in alto. Dall’altra parte, per il Frosinone questa è l’occasione per consolidare ancora di più il proprio primato, in ogni caso dallo stadio Luigi Ferraris usciranno indicazioni molto importanti nella lotta per la promozione.

Nemmeno il Frosinone sta volando nelle ultime settimane, perché la capolista ha raccolto ben tre pareggi nelle ultime quattro giornate, d’altronde alle spalle le inseguitrici non fanno meglio e così il Frosinone si gode un buonissimo margine, inoltre sfruttando la sfida Reggina Bari di ieri sera c’è l’occasione di allungare ulteriormente, anche se naturalmente vincere a Marassi non è mai facile per nessuno. La forza del Frosinone sta soprattutto in una difesa da soli dieci gol subiti: di solito con la solidità si va molto lontano, sarà così anche nella Serie B 2022-2023?

RISULTATI SERIE B, 18^ GIORNATA

ore 14.00

Cittadella Sudtirol

Cosenza Ascoli

Modena Benevento

Parma Spal

Ternana Como

ore 18.45

Palermo Cagliari

ore 20.45

Genoa Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 36

Reggina 33

Bari 30

Genoa 27

Pisa, Parma, Ternana 26

Brescia 24

Sudtirol 23

Ascoli, Cagliari 22

Benevento, Modena 21

Palermo 20

Venezia, Cittadella 19

Spal, Cosenza 17

Como 16

Perugia 13











