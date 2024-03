Risultati Serie B, classifica/ Il Venezia batte il Bari e vola! Diretta gol live score (oggi 10 marzo 2024)

RISULTATI SERIE B: VENEZIA BATTE IL BARI E VOLA, PALERMO CORSARO A LECCO!

Nel quadro dei risultati di Serie B per la ventinovesima giornata del campionato cadetto 2023-2024, sono andate in scena questo pomeriggio due delle tre gare che mancavano all’appello per completare il quadro completo del weekend. Infatti, in attesa infatti del posticipo di domani tra Sampdoria e Ascoli, oggi alle 16.15 si sono giocate Lecco-Palermo, una sorta di testa-coda, e poi il big match (almeno sulla carta e per il blasone, più che per la classifica dei Galletti) tra Venezia e Bari: vittorie per la formazione lagunare e colpo esterno dei rosanero in casa della formazione lombarda che sta andando alla deriva.

Nel match disputato allo stadio “Penzo”, i ragazzi di Vanoli si portano subito sul 2-0 nel giro di 15’ con Gytkjaer e Altare, poi il gol di Puscas al 37’ ridà speranza ai biancorossi; nella ripresa però il Venezia chiude la pratica proprio al 90’ con Pohjanpalo e sale a quota 54, a -2 dalla Cremonese seconda e soffiando la terza piazza al Como. Basta la rete di Nedelcearu al 36’ invece per lanciare il Palermo: i rosanero con questi tre punti, a dire il vero molto sudati ma meritati, vanno a quota 49 al quinto posto e continuano la rincorsa alla promozione diretta, mentre il Lecco perde ancora e resta ultimo a 21 punti, a -6 dalla FeralpiSalò diciannovesima. (agg. di R. G. Flore)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la domenica pomeriggio in compagnia dei primi due posticipi per quanto riguarda i risultati di Serie B. La posta in palio sarà molto importante per tutti, dalle grandi ambizioni di Venezia e Palermo fino all’inseguimento del bari a un posto nei playoff e al desiderio del Lecco di non alzare bandiera bianca nella corsa verso la salvezza. Per completare questo turno ci sarà tuttavia ancora un ultimo posticipo da seguire, cioè quello del lunedì sera tra Sampdoria e Ascoli.

Sarà una partita assai delicata, perché i blucerchiati stanno vivendo un campionato molto più sofferto di quanto ci si potesse immaginare, mentre i marchigiani sono addirittura invischiati nella zona retrocessione. Insomma, sarà un lunedì sera per cuori forti, anche perché la Sampdoria non può più perdere terreno se vorrà inseguire un posto ai playoff, però adesso giustamente dobbiamo tornare a concentrare la nostra attenzione tutta sulla domenica pomeriggio. Infatti, adesso si scende davvero in campo per i risultati di Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DUE POSTICIPI!

In questo weekend più “spezzatino” del solito per il campionato cadetto, i risultati Serie B saranno protagonisti anche oggi, con un paio di partite che saranno di fatto i primi due posticipi per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024, con la quale il torneo cadetto entra nell’ultimo quarto del cammino della sua stagione regolare, per cui anche la classifica di Serie B si fa sempre più significativa in tutti i suoi settori.

Finora abbiamo avuto l’anticipo del venerdì e sei partite al sabato, ci sarà d’altronde anche un ultimo posticipo al lunedì sera e di conseguenza oggi la domenica in compagnia dei risultati Serie B sarà caratterizzata da un paio di incontri, collocati in contemporanea con il fischio d’inizio alle ore 16.15. Potremo quindi fare una merenda in compagnia del campionato cadetto, che a metà pomeriggio ci proporrà Lecco Palermo e Venezia Bari.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Detto che sarà di notevole spessore anche la sfida di Lecco, a causa delle contrapposte ma altrettanto significative esigenze di classifica dei lombardi e del Palermo, indichiamo Venezia Bari come la partita di spicco oggi tra i risultati Serie B, sia per il maggiore blasone di entrambe le formazioni coinvolte, sia perché in classifica i lagunari sono davanti ai siciliani e la condizione dei pugliesi naturalmente è decisamente migliore a quella del Lecco fanalino di coda.

Il Venezia deve però reagire dopo la sconfitta di Como che ha complicato gli obiettivi dei lagunari in ottica promozione diretta, perché la caccia al secondo posto si è fatta ancora più aggrovigliata e con rivali molto temibili; l’obiettivo è quindi quello di sfruttare il turno casalingo per tornare al successo contro il Bari, che d’altronde ha bisogno di punti perché si trova fra “color che son sospesi”, con i playoff che sono un obiettivo ancora alla portata, ma pure la necessità di guardarsi alle spalle.

RISULTATI SERIE B, 29^ GIORNATA

Ore 16.15

Lecco Palermo 0-1 – 36′ Nedelcearu (P)

Venezia Bari 3-1 – 3′ Gytkjær (V), 15′ Altare (V), 37′ Puscas (B), 90′ Pohjanpalo (V)

CLASSIFICA SERIE B

Parma 62

Cremonese 56

Venezia 54

Como 52

Palermo 49

Catanzaro 48

Brescia 38

Cittadella, Pisa 37

Reggiana, Modena 36

Sudtirol 35

Cosenza, Sampdoria (-2)*, Bari 34

Spezia 30

Ternana 29

Ascoli 28*

FeralpiSalò 27

Lecco 21

