Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 34^ giornata, 10 aprile

I risultati Serie B oggi, domenica 10 aprile 2022, ci riserveranno moltissime emozioni grazie a ben cinque partite della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2021-2022, che ormai da un paio di mesi sta giocando a ritmi forsennati (siamo reduci dall’ennesimo turno infrasettimanale) e adesso sta entrando nel rush finale della stagione regolare, che terminerà il 6 maggio prossimo. Ogni singolo punto potrebbe fare a questo punto la differenza nella classifica di Serie B, che come da tradizione è ancora molto equilibrata e aperta a varie soluzioni.

Proprio a causa del turno infrasettimanale, oggi i risultati Serie B ci riserveranno ben cinque partite, più di quelle che normalmente si giocano alla domenica: appuntamenti comunque importanti, perché alle ore 14.30 si comincerà con Benevento Vicenza, seguita alle ore 15.30 da Crotone Ternana, Ascoli Reggina e Cosenza Monza, mentre alle ore 18.00 prenderà il via il posticipo Perugia Pisa, in attesa poi di Brescia Parma che completerà la giornata domani sera.

RISULTATI SERIE B: FOCUS SUL MONZA

Il Monza sarà quindi una delle principali protagoniste dei risultati Serie B in questa stuzzicante domenica delle Palme calcistica. Nel turno infrasettimanale, i brianzoli hanno ottenuto una preziosa vittoria per 2-0 contro l’Ascoli, la situazione in classifica si fa sempre più intrigante quindi per il Monza, che occupa il terzo posto a quota 60 punti ed è di conseguenza pienamente in lotta per la promozione diretta, obiettivo già sfiorato nello scorso campionato, quando poi i playoff delusero le ambizioni lombarde.

Il Monza ci riprova e oggi deve provare a sfruttare un turno sulla carta vantaggioso, come dimostrano i ben 35 punti di differenza in classifica rispetto al Cosenza. Certo, è vero pure che in queste ultime giornate di campionato vincere sul campo di una squadra che sta lottando per salvarsi può essere una missione complicata, perché la posta in palio è altissima pure per il Cosenza, reduce dal pareggio in casa della Spal. Cosa succederà in Calabria?

RISULTATI SERIE B, 34^ GIORNATA

Ore 14.30

Benevento Vicenza

Ore 15.30

Crotone Ternana

Ascoli Reggina

Cosenza Monza

Ore 18.00

Perugia Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 65

Cremonese 63

Monza 60

Pisa 59

Brescia 58

Benevento* 57

Frosinone 54

Ascoli 52

Perugia, Cittadella 48

Parma 45

Como, Ternana, Reggina 44

Spal 34

Alessandria 29

Vicenza, Cosenza 25

Crotone 21

Pordenone 17











