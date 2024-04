Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (35^ giornata, oggi 27 aprile 2024)

RISULTATI SERIE B: PARMA VICINO ALLA META

Si gioca ancora per i risultati di Serie B: dopo l’antipasto doppio del venerdì, eccoci a sabato 27 aprile con ben otto partite valide per la 35^ giornata, di conseguenza il turno si chiude oggi (nessun posticipo, come già settimana scorsa) e avremo quattro gare alle ore 14:00 e le altre quattro alle ore 16:15, andando a scoprire come cambierà la classifica del campionato cadetto. Al Tardini si gioca il testa-coda Parma Lecco, con i ducali sempre più vicini alla meta della promozione diretta; il Como cerca l’allungo definitivo ma va a Marassi contro la Sampdoria, che deve blindare la sua posizione nei playoff.

Possiamo dire che siano queste le due partite più importanti nei risultati di Serie B di questo sabato, almeno valutando la corsa alla salita in Serie A; certamente il Parma, che ha guidato la classifica dall’inizio alla fine, ora intravede lo striscione del traguardo ed è pronto a prendersi una vittoria contro l’ultima della classe, sostanzialmente condannata a giocare il playout ma in realtà anche ad un passo dalla retrocessione diretta. Scopriremo presto quello che succederà sui vari campi nei risultati di Serie B, intanto facciamo una rapida incursione nei temi principali della 35^ giornata.

RISULTATI SERIE B: LE PARTITE DI OGGI

Il quadro odierno dei risultati di Serie B è davvero molto interessante, non solo per quanto riguarda la corsa alla promozione diretta. Bisognerebbe infatti citare la lotta per non retrocedere: Ternana Ascoli è una partita delicatissima con uno sguardo fisso sugli altri campi, per esempio il San Vito dove il Cosenza ospita il Bari con la possibilità di mettersi definitivamente alle spalle una rivale diretta, quei galletti che non riescono proprio a fare il passo avanti e di conseguenza rischiano davvero anche di retrocedere direttamente.

Ci crede lo Spezia che però sarà ospite del Brescia; ci crede il Modena che appare in leggera ripresa e se la vede con il Sudtirol che va a caccia dei playoff, rischia la Reggiana perché affronta la trasferta sul campo del Palermo. Per il resto, con i risultati di Serie B vedremo anche come se la caveranno le squadre che puntano la post season per la promozione: dopo la crisi nera si è totalmente rialzato il Cittadella, che tra l’altro gioca in casa contro la Feralpisalò e dunque potrebbe realmente rientrare tra le prime otto della classifica; scopriremo tutto tra poche ore, quando per i risultati di Serie B si comincerà davvero a giocare.

RISULTATI SERIE B: 35^ GIORNATA

Ore 14:00 Brescia Spezia

Ore 14:00 Modena Sudtirol

Ore 14:00 Parma Lecco

Ore 14:00 Ternana Ascoli

Ore 16:15 Cittadella Feralpisalò

Ore 16:15 Cosenza Bari

Ore 16:15 Palermo Reggiana

Ore 16:15 Sampdoria Como

CLASSIFICA SERIE B

Parma 70

Como 67

Venezia 64

Cremonese 60

Catanzaro 56

Palermo 52

Brescia 46

Sampdoria (-2) 45

Pisa, Cittadella 44

Sudtirol 43

Modena, Reggiana 40

Cosenza 39

Ternana 37

Spezia, Bari 36

Ascoli 34

Feralpisalò 31

Lecco 26











