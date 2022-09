Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 5^ giornata, 10 settembre

RISULTATI SERIE B: BENEVENTO CAGLIARI!

Sarà un sabato ricchissimo in compagnia dei risultati Serie B oggi, 10 settembre 2022. In questa edizione 2022-2023 del campionato di Serie B, infatti, il format prevede che ci siano solamente un anticipo al venerdì (che ieri è stato Palermo Genoa) e un posticipo alla domenica (che domani sarà Spal Venezia), ma le altre otto partite sono attese tutte per oggi pomeriggio, dando quindi un volto assai più significativo alla classifica di Serie B in questo primo scorcio del campionato cadetto.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: bel pareggio a Genova, trio in vetta

Andiamo allora subito ad elencare le otto partite che nelle prossime ore ci daranno gran parte dei risultati Serie B attesi nella quinta giornata del campionato cadetto. Ben sette saranno in contemporanea già alle ore 14.00: si tratta di Benevento Cagliari, Cittadella Frosinone, Como Sudtirol, Cosenza Bari, Modena Brescia, Parma Ternana e Pisa Reggina, mentre alle ore 16.15 ci sarà come posticipo Perugia Ascoli.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Genoa sale, stop Frosinone

RISULTATI SERIE B: LE CAPOLISTA

Giocheranno oggi pomeriggio tutte le tre squadre che erano al comando della classifica dopo la scorsa giornata, di conseguenza per i risultati Serie B dobbiamo mettere in copertina Reggina, Frosinone e Brescia. I calabresi si stanno mettendo in particolare evidenza anche grazie a un attacco scintillante, l’unico che abbia già segnato ben 10 gol, oggi la Reggina sarà di scena a Pisa contro i padroni di casa tristemente in coda, che devono quindi dare una svolta al loro campionato dopo un inizio davvero difficile.

Impegni in trasferta anche per Frosinone e Brescia, rispettivamente sui campi di Cittadella e Modena, di conseguenza saranno tutti esami piuttosto impegnativi, sulla carta soprattutto quello per i ciociari in Veneto. Naturalmente le differenze sono ancora minime e fare calcoli non ha molto senso per il momento, soprattutto in un campionato lungo e difficile come la Serie B, tuttavia una capolista che riuscisse a consolidarsi in vetta potrebbe cominciare a lanciare un messaggio alle rivali…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Modena a valanga! Ascoli sbanca Palermo

RISULTATI SERIE B, 5^ GIORNATA

ore 14.00

Benevento Cagliari

Cittadella Frosinone

Como Sudtirol

Cosenza Bari

Modena Brescia

Parma Ternana

Pisa Reggina

ore 16.15

Perugia Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Reggina, Frosinone, Brescia 9

Ascoli, Genoa 8

Benevento, Cagliari, Cosenza 7

Bari, Parma 6

Cittadella, Spal 5

Palermo, Venezia, Ternana 4

Modena, Sudtirol 3

Como 2

Pisa, Perugia 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA