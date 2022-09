Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI TORNA AL POMERIGGIO!

Dopo l’anticipo del venerdì, ecco che i risultati di Serie B tornano ad animare il fine settimana: la 4^ giornata del campionato cadetto prosegue sabato 3 settembre, e oggi sono in programma ben otto partite per un turno che si andrà a concludere con il posticipo di domenica. La grande novità rispetto alle settimane precedenti è che per i risultati di Serie B si torna a giocare di pomeriggio: alle ore 14:00, come da consuetudine delle ultime stagioni, vivremo sette degli otto match previsti in questo sabato e poi si sfocerà nella partita delle ore 16:15, che sarà il big match Genoa Parma e ci introdurrà a quanto vedremo domani.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Genoa sale, stop Frosinone

Cosa dire dei risultati di Serie B per questa 4^ giornata? Sicuramente è ancora presto per tracciare bilanci, ma le sfide di oggi sono particolarmente interessanti: la appena citata Genoa Parma, poi Brescia Perugia e Venezia Benevento ci parlano di incroci tra squadre che puntano promozione o comunque playoff, ma uno dei grandi highlights del turno è certamente Reggina Palermo, un intrigante e caldissimo derby del Sud con due società ambiziose, che hanno avuto percorsi se vogliamo anche simili e che adesso cercano la gloria perduta. Non resta quindi che stabilire come andranno le cose oggi nei risultati di Serie B per la 4^ giornata…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Modena a valanga! Ascoli sbanca Palermo

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Avendo presentato le partite, diamo adesso uno sguardo alla classifica che sarà ovviamente modificata dai risultati di Serie B di oggi. Dopo tre giornate comandano in due, e nessuna è a punteggio pieno: Ascoli e Genoa sperano di prendere il largo provando la fuga giusta, sicuramente il Grifone era atteso ad un campionato di alto livello, e tutto improntato alla ricerca della promozione diretta, mentre sui marchigiani c’erano tanti dubbi legati anche al cambio di allenatore, ma l’Ascoli già l’anno scorso era andato oltre le aspettative – qualificandosi ai playoff con il sesto posto in classifica – e in questo avvio di stagione sta facendo vedere di potersi ripetere, se non fare addirittura meglio.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Cagliari, rimonta. Pari Como

Pian piano poi sembra che Bari e Parma possano carburare fino a prendersi una posizione di classifica più consona alle loro attese e al loro status; stanno facendo bene Frosinone e Brescia, chiamate a riscattare un campionato di Serie B che nel 2021-2022 non è stato esattamente brillante. Mestamente sul fondo, con 0 punti, il Sudtirol che però vedremo domani nella sfida già delicatissima contro il Pisa; a quota 1 punto, grande delusione nei risultati di Serie B fino a questo momento, il Perugia che oggi gioca al Rigamonti, e potrebbe peggiorare la sua situazione di classifica…

RISULTATI SERIE B: 4^ GIORNATA

Ore 14:30 Ascoli Cittadella

Ore 14:00 Bari Spal

Ore 14:00 Brescia Perugia

Ore 14:00 Frosinone Como

Ore 14:00 Reggina Palermo

Ore 14:00 Ternana Cosenza

Ore 14:00 Venezia Benevento

Ore 16:15 Genoa Parma

CLASSIFICA SERIE B

Ascoli, Genoa 7

Reggina, Frosinone, Cosenza, Brescia 6

Bari, Parma 5

Palermo, Cittadella, Venezia, Cagliari, Benevento, Spal 4

Modena, Ternana 3

Como 2

Pisa, Perugia 1

Sudtirol 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA