RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Cosa succederà al Sinigaglia? Diretta gol live score (oggi 17 settembre 2023)

RISULTATI SERIE B: L’ALTRA PARTITA

Abbiamo giustamente parlato soprattutto di Catanzaro Parma fino a questo momento per i risultati Serie B, ma non possiamo naturalmente dimenticare che oggi pomeriggio ci attende anche Como Ternana. L’inizio di campionato è stato senza infamia e senza lode per i lariani, infatti il Como finora ha giocato tre partite e ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta, per un totale di 4 punti in classifica. La nota più positiva è che questi risultati sono andati increscendo, con la perla della vittoria per 0-1 contro lo Spezia prima della sosta, quindi adesso il Como va alla ricerca della continuità di rendimento.

La Ternana tuttavia ha ancora più bisogno di fare punti, perché i rossoverdi umbri hanno raccolto solamente un punto in classifica nonostante abbiano già giocato ben quattro partite, con un bottino davvero deludente di un pareggio e tre sconfitte. Fare bene a Como non sarà facile per la Ternana, che però ha bisogno di dare una svolta a un campionato fino a questo momento – anche se naturalmente è ancora presto – decisamente negativo per gli umbri… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN CAMPO IL PARMA!

Ci sarà spazio anche per i risultati Serie B oggi, domenica 17 settembre 2023: infatti la quinta giornata del campionato cadetto è spalmata su addirittura quattro giorni e allora ecco che la Serie B 2023-2024 è ripartita dopo la sosta per le Nazionali con un anticipo già venerdì sera, poi abbiamo visto altre sei partite ieri pomeriggio (per la prima volta con gli orari autunnali nel primo pomeriggio) e adesso ci attendono ancora due partite oggi e infine anche un posticipo al lunedì.

Insomma, è una Serie B frammentata anche come programma, oltre che per gli asterischi di tante squadre che ancora devono recuperare partite per dare un volto più completo e significativo alla classifica di Serie B. In ogni caso, adesso per prima cosa andiamo a scoprire cosa ci offrirà la domenica in compagnia della quinta giornata per i risultati Serie B: il fischio d’inizio sarà in contemporanea alle ore 16.15 per i due incontri Catanzaro Parma e Como Ternana.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Con tutta la cautela che naturalmente è doverosa in una situazione ancora così precaria, possiamo però identificare senza alcuna difficoltà Catanzaro Parma come il big-match della domenica per i risultati Serie B. La classifica al termine del turno precedente ci aiuta a capire perché: fra le squadre che avevano disputato tutte le quattro partite, proprio calabresi ed emiliani erano stati i migliori, con tre vittorie più un pareggio per parte, di conseguenza abbiamo Catanzaro e Parma appaiate a quota 10 punti in classifica.

Più nello specifico, il Parma era partito con tre vittorie consecutive, poi appena prima della sosta ha avuto la prima parziale frenata con il pareggio per 0-0 nel derby emiliano contro la Reggiana, ma spicca in particolare per la solidità della propria difesa, che finora ha incassato un solo gol in questo campionato di Serie B. Il Catanzaro spicca invece soprattutto per la sua efficacia in attacco, ben testimoniata dalla vittoria per 3-4 contro il Lecco prima della sosta: 10 punti in quattro partite sono un bottino davvero pregevole per una neo-promossa…

RISULTATI SERIE B, 5^ GIORNATA

ore 16.15

Catanzaro Parma

Como Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 11

Catanzaro, Parma, Palermo*, Modena* 10

Sudtirol* 8

Bari 7

Cremonese, Brescia** 6

Cosenza, Cittadella 5

Como*, Cosenza, Pisa* 4

Ascoli, Reggiana 3

Sampdoria (-2) 2

Spezia*, Feralpisalò, Ternana 1

Lecco** 0

* una partita in meno

** tre partite in meno











