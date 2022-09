Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 6^ giornata, 17 settembre

RISULTATI SERIE B, LE PARTITE DI OGGI!

Oggi, sabato 17 settembre 2022, sarà un giorno dedicato in maniera speciale ai risultati Serie B: giunti alla sesta giornata del campionato cadetto di calcio, abbiamo ormai imparato che in questa stagione della Serie B 2022-2023 è appunto il sabato il giorno di riferimento. Ieri il turno è cominciato con un interessante anticipo quale Brescia Benevento, domani ci sarà un posticipo stuzzicante come il derby umbro Ternana Perugia per completare questa settima giornata, ma non c’è dubbio sul fatto che sia il sabato il giorno consacrato alla Serie B.

Risultati Serie B, classifica/ Brescia e Reggina in coppa al vertice!

Andiamo allora a ricordare quali sono le otto partite che nelle prossime ore ci diranno moltissimo per quanto riguarda i risultati di Serie B e la classifica del campionato cadetto. Come sempre sarà ricchissima la fascia delle ore 14.00 con Ascoli Parma, Cagliari Bari, Como Spal, Frosinone Palermo, Reggina Cittadella, Sudtirol Cosenza e Venezia Pisa, infine alle ore 16.15 ci sarà il posticipo Genoa Modena, che almeno per oggi farà calare il sipario sui risultati per la classifica Serie B nella sesta giornata.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: bel pareggio a Genova, trio in vetta

RISULTATI SERIE B: FOCUS SULLA REGGINA

Una squadra che merita un approfondimento particolare nella nostra panoramica sui risultati Serie B in vista della sesta giornata è senza dubbio la Reggina di Filippo Inzaghi, grande protagonista delle scorse settimane. I numeri ci parlano di quattro vittorie a fronte di una sola sconfitta, che naturalmente hanno fruttato per la Reggina 12 punti fino a questo momento nella classifica di Serie B, soprattutto con la forza di un attacco che ha già segnato undici gol, capace di trionfi come il 4-0 contro il Sudtirol oppure il 3-0 rifilato al Palermo.

Tuttavia è molto solida anche la difesa della Reggina, che infatti ha subito solamente due gol ed è imbattuta da tre partite, compreso il successo per 0-1 sul campo del Pisa che ha portato ai calabresi il secondo successo esterno in questo primo scorcio del campionato di Serie B. Oggi la Reggina torna allo stadio Oreste Granillo e avrà sicuramente una grande spinta dal pubblico per cercare di battere anche l’ostico Cittadella e consolidarsi sempre di più ai vertici della classifica di Serie B.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Genoa sale, stop Frosinone

RISULTATI SERIE B, 6^ GIORNATA

ore 14.00

Ascoli Parma

Cagliari Bari

Como Spal

Frosinone Palermo

Reggina Cittadella

Sudtirol Cosenza

Venezia Pisa

ore 16.15

Genoa Modena

CLASSIFICA SERIE B

Reggina, Brescia 12

Cagliari 10

Frosinone, Bari 9

Cittadella, Spal, Ascoli, Genoa 8

Benevento, Cosenza, Palermo, Ternana 7

Parma, Sudtirol 6

Venezia, Perugia 4

Modena 3

Como 2

Pisa 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA