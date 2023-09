Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca! (oggi 26 settembre 2023)

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere i due anticipi delle ore 18.15 per tuffarci in tutte le emozioni dei risultati Serie B di questo turno infrasettimanale di fine settembre, abbiamo parlato del derby lombardo ma dobbiamo ricordare che la Lombardia sarà protagonista anche dell’altra partita che ci attende fra pochi minuti, cioè Cosenza Cremonese. In realtà però sono i calabresi a meritarsi la copertina grazie al colpaccio di venerdì sera del Cosenza sul campo del Palermo, per cui adesso i padroni di casa hanno 8 punti in classifica e sperano di avere avviato così un cammino tranquillo verso la salvezza.

La Cremonese invece avrebbe obiettivi più ambiziosi, per cui per i grigiorossi 7 punti in classifica non possono essere giudicati così positivi, c’è già stato il cambio di allenatore ma il nuovo corso è cominciato con un pareggio casalingo per 2-2 contro l’Ascoli, quindi senza infamia e senza lode. Adesso però non è più tempo di parole, perché con i due anticipi finalmente cominciano le emozioni di un ricco martedì in compagnia dei risultati di Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL DERBY

Una delle due partite che apriranno il quadro dei risultati Serie B oggi sarà il derby lombardo Lecco FeralpiSalò, partita curiosa perché metterà di fronte le due squadre che sono state promosse nella scorsa stagione dal girone A di Serie C. Per il Lecco è stata un’estate difficile, come ben sappiamo, per un caso che alla fine è stato enfatizzato troppo (il Lecco ha giocato una sola partita a Padova e già a metà settembre era rientrato nel suo stadio), ma adesso i problemi sono sul campo, con un solo punto raccolto nelle prime tre partite giocate.

Per la FeralpiSalò la situazione è ancora peggiore, perché la classifica è identica ma in ben sei partite già disputate per i bresciani, che sono d’altronde al loro debutto assoluto nel campionato cadetto. Stasera il derby potrebbe essere un’occasione perfetta per provare a dare una svolta alla stagione per chi riuscisse a vincere, mentre in caso di pareggio sarebbe un punto comunque utile per entrambe le parti, ma forse avrebbe il sapore di una occasione persa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI

I risultati Serie B tornano protagonisti già oggi, martedì 26 settembre 2023, perché nelle prossime ore saranno in programma ben sette partite della 7^ giornata, che è già il secondo turno infrasettimanale di un campionato di Serie B 2023-2024 che marcia veramente a ritmi altissimi, anche se la sua classifica è ancora caratterizzata dagli “asterischi” dovuti alle partite di Brescia e Lecco invitate nelle prime tre giornate di questo campionato cadetto.

Comunque, adesso è il momento di scoprire che cosa ci proporrà il programma della settima giornata oggi per i risultati Serie B. Si comincerà con un paio di partite già alle ore 18.15, cioè Cosenza Cremonese e Lecco FeralpiSalò, mentre alle ore 20.30 potremo seguire ben cinque partite in contemporanea, che saranno Ascoli Ternana, Reggiana Pisa, Spezia Brescia, Sudtirol Modena e Venezia Palermo, in attesa naturalmente dei tre posticipi del mercoledì che completeranno questo turno di Serie B.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Classifica alla mano, il big-match per i risultati di Serie B stasera sarà Venezia Palermo, quello che possiamo considerare il derby personale di Maurizio Zamparini, che in momenti diversi ha regalato grandi soddisfazioni ad entrambe le piazze, che però ora si ritrovano entrambe in Serie B. Il Venezia infatti è secondo con 12 punti alle spalle solamente del Parma, che però giocherà domani, mentre il Palermo è quinto con 10 punti ma ha una partita da recuperare, per cui potenzialmente potrebbe anche essere davanti ai lagunari.

In entrambi i casi, parliamo di un buonissimo inizio di stagione, che rinfocola le speranze di queste due piazze così importanti per il campionato di Serie B. Nella scorsa giornata il Venezia ha ottenuto un buon pareggio sul campo del Brescia, che aveva in precedenza sempre vinto da quando ha cominciato a giocare, mentre il Palermo deve riscattare lo scivolone casalingo contro il Cosenza, francamente inatteso dal momento che i rosanero in precedenza erano stati eccellenti. Di sicuro, sarà una partita da seguire con il massimo interesse…

RISULTATI SERIE B, 7^ GIORNATA

ore 18.15

Cosenza Cremonese

Lecco FeralpiSalò

ore 20.30

Ascoli Ternana

Reggiana Pisa

Spezia Brescia

Sudtirol Modena

Venezia Palermo

CLASSIFICA SERIE B

Parma 14

Venezia 12

Modena*, Catanzaro 11

Como*, Palermo* 10

Sudtirol* 9

Bari, Cittadella, Cosenza 8

Brescia***, Cremonese, Pisa* 7

Reggiana 6

Ascoli 4

Sampdoria (-2) 3

Ternana 2

Spezia*, Lecco***, FeralpiSalò 1

Ogni * una partita in meno











