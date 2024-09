RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: BEN QUATTRO PARTITE OGGI!

Ci attende una domenica decisamente intrigante per i risultati Serie B oggi, 29 settembre 2024, dal momento che nel pomeriggio saranno in programma ben quattro partite per la settima giornata del campionato cadetto. Ieri abbiamo vissuto un sabato più “leggero” del solito, causato dagli impegni infrasettimanali in Coppa Italia di molte squadre di Serie B, in compenso oggi avremo ben quattro incontri e attenzione anche agli ultimi due posticipi, che saranno in programma domani sera.

Risultati Serie B, Classifica/ il Bari fa l'impresa! Diretta gol live score (oggi 28 settembre 2024)

Per definire la classifica di Serie B bisognerà quindi aspettare in questo turno molto “spezzatino”, ma adesso andiamo a presentare le quattro partite che formeranno la domenica pomeriggio in compagnia dei risultati Serie B della settima giornata. Ricordiamo innanzitutto che il fischio d’inizio sarà per tutti alle ore 15.00, quando avranno inizio in contemporanea Cesena Mantova, Juve Stabia Pisa, Modena Sampdoria e Salernitana Catanzaro.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: uragano Esposito, spettacolo Bari! (22 settembre 2024)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: FOCUS SULLA SAMPDORIA

La particolare situazione della Sampdoria sicuramente attira la nostra attenzione parlando dei risultati Serie B e possiamo osservare che finalmente ci sono buone notizie per i blucerchiati allenati da Andrea Sottil, che da qualche settimana ha sostituito Andrea Pirlo. Infatti sabato scorso contro il Sudtirol è arrivata la tanto sospirata prima vittoria in campionato, mentre mercoledì sera c’è stata la grande gioia della vittoria ai calci di rigore nel derby contro il Genoa per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, soddisfazione che va oltre il passaggio del turno.

Risultati Serie B, classifica/ Vittoria show per il Modena! Diretta gol live score (oggi 21 settembre 2024)

Certo, bisogna andare cauti perché la posizione della Sampdoria resta abbastanza critica nella classifica di Serie B, soprattutto in rapporto alle ambizioni di inizio stagione, che vedevano naturalmente i doriani fra le principali candidate per la promozione in Serie A. Due pareggi e tre sconfitte nelle prime cinque giornate sono state un amaro risveglio, adesso finalmente è arrivato qualche motivo per sorridere ma la Sampdoria ha molto da pedalare se vorrà tornare a tutti gli effetti protagonista dei risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B, 7^ GIORNATA

ore 15.00

Cesena Mantova

Juve Stabia Pisa

Modena Sampdoria

Salernitana Catanzaro